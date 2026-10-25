Investițiile europene se văd și în Autonomia Găgăuză. Fie că vorbim despre drumuri modernizate, instituții de educație renovate sau afaceri locale, toate aceste proiecte contribuie la dezvoltarea comunității. Pentru a arăta cum sunt valorificate fondurile europene, Centrul de Informare al Uniunii Europene continuă campania „Unde-s banii?”, cu exemple din regiune, inclusiv din domeniul turismului rural.

Am ajuns în Autonomia Găgăuză, iar călătoria începe pe un drum renovat și dotat.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Drumul de ocolire a orașului Comrat este dotat cu trei sensuri giratorii, cinci poduri, un paj peste calea ferată și patru intersecții denivelate. Totodată în cadrul proiectului de infrastructură au mai fost instalate circa 300 de indicatoare rutiere și parapete metalice”.

Infrastructura rutieră face parte din reabilitarea drumului M3 spre Giurgiulești, finanțată de Banca Europeană de Investiții, care ne duce până la Comrat, unde ajungem la un centru de fizioterapie deschis acum doi ani de Angela Hortolomei.

Angela HORTOLOMEI, ANTREPRENOARE: „Eu am studiat medicina și am preferat să mă întorc la domeniul de unde m-am rupt. Am fost și peste hotare, am analizat și acolo serviciile medicale și am hotărât că ar trebui să fac o întreprindere”.

Centrul a fost dezvoltat cu sprijinul programului PARE, destinat moldovenilor, care vor să investească banii câștigați peste hotare în deschiderea unei afaceri.

Angela HORTOLOMEI, ANTREPRENOARE: „Noi acordăm servicii sanatoriale, electrofireză, magnetoterapie, terapie cu lazer, ultrasunet, acupunctură, masaj, terapii sunt multe. Mai avem o sferă ce ține de cosmetologie. Ne implicam toată familia”.

Investițiile europene se văd și la Ceadîr-Lunga, unde cea mai mare grădiniță din Autonomie a fost renovată și eficientizată energetic. Sălile reci iarna și facturile mari la încălzire au rămas în trecut, spune Tatiana, educatoare cu o experiență de nouă ani.

Tatiana JELIZOGLA, EDUCATOARE: „Condițiile erau ca de pe vremea sovietică. S-a schimbat aici cam totul, au făcut reparație, au vopsit. De asemenea, tavanul a fost reparat, podeaua. Mobila este adaptată copiilor, paturile la fel. Iarna a fost caldă, față ce precedente când era rece”.

Grădinița ”Andrieș” a beneficiat de aproximativ 6 milioane de lei, dintre care circa 4 milioane au fost alocate de UE. Pe lângă reparație și modernizarea sistemului de încălzire, au fost instalate și panouri fotovoltaice pentru a reduce costurile operaționale. Și teritoriul adiacent grădiniței a fost complet amenejat cu alei, trotuare și o scenă în aer liber.

Suportul UE ajunge și în satul Gaidar, acolo unde au fost alocate 52 de mii de euro pentru a restaura un patrimoniu cultural – moara de vânt.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Cu suportul Uniunii Europene a fost restaurată și moara de vânt din lemn din satul Gaidar, care se poate roti la 360 de grade. Restaurarea acesteia contirbuie la conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului. Asta pentru că multă lume vine aici pentru a-și face fotografii sau pur și simplu pentru a admira moara”.

Și pentru că am ajuns la subiectul turism rural, satul Congaz găzduiește agropensiunea care îți redă aroma, gustul, culoarea, decorul și dansul regiunii.

Afacerea Anei Statova s-a dezvoltat cu sprijinul granturilor europene, care au însumat 800 de mii de lei în ultimii cinci ani. Cu acești bani, antreprenoarea a modernizat bucătăria tradițională și a pregătit pentru export în Europa karmaua, un preparat din carne de miel. Investițiile europene din Moldova sunt prezentate în cadrul campaniei „Unde-s banii?”, prin care creatori de conținut și artiști vizitează proiecte susținute de UE în nouă raioane ale țării.