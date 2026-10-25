Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk, șeful SpaceX, a acuzat Ucraina că a încălcat condițiile de utilizare ale Starlink, după câteva zile de limitare a vitezei pe fondul tensiunilor cu Washingtonul.

„Condițiile de utilizare ale Starlink au rămas coerente: este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide. Orice încălcare a acestor condiții va duce la încetarea serviciului”,, a scris Musk într-un mesaj postat sâmbătă pe platforma X.

El a adăugat că Starlink rămâne „crucial pentru apărarea Ucrainei”, deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată. „Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat”, a subliniat el într-un alt mesaj.

Deși Elon Musk și-a schimbat poziția față de Ucraina de mai multe ori de la invazia rusă asupra acestei țări în 2022, el a susținut întotdeauna că orice disfuncționalități sunt responsabilitatea administrației SUA, nu a companiei sale, SpaceX.

Kievul se bazează pe sistemul civil de comunicații prin satelit Starlink și pe versiunea sa de nivel militar, Starshield, în eforturile sale de a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone.

Conform unui mesaj de sâmbătă al ministrului ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, conexiunea sistemului Starlink este din nou ''stabilă'', cu viteze Starlink/Starshield care depășesc 400 km/h.

„Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operațiunile cu drone, pentru logistică și pentru comunicații”, a adăugat el.

Ucraina se plângea de câteva zile de o limită de viteză impusă terminalelor Starlink la peste 160 km/h. În practică, aceasta înseamnă că echipamentele militare ucrainene, în special dronele, își pierd conexiunea dacă depășesc această viteză.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele acestor limitări și că nu a avertizat Kievul în mai multe rânduri despre apropierea rachetelor rusești înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă și Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat că ar fi responsabili pentru limitarea acestui sistem de sateliți.

Vineri, Donald Trump a anunțat că Elon Musk a „relansat” rețeaua Starlink pentru Ucraina.

Aceste limitări au început după o creștere a tensiunilor dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, care au avut schimburi de critici dure prin intermediul mass-media, scrie știrileprotv.ro.