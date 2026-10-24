Rusia promite un „răspuns adecvat și ferm” după ce un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu dronă de la Telenești. Declarația a fost făcută de reprezentantul oficial a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care acuză autoritățile moldovenești că încearcă să distrugă relațiile dintre cele două țări.

Reprezentantul diplomației ruse susține că nu ar fi fost prezentate dovezi care să confirme proveniența rusă a aparatului, scrie agenția rusă de presă TASS.

Zaharova a calificat decizia drept parte a unei politici antirusești și a acuzat autoritățile moldovenești că urmăresc deteriorarea relațiilor bilaterale și îndepărtarea celor două popoare.

Reprezentantul MAE rus a mai afirmat că expulzările repetate ale diplomaților ruși ar îngreuna activitatea ambasadei și ar limita accesul cetățenilor moldoveni la servicii consulare și la alte forme de asistență.

„Acțiunile ostile ale conducerii Republicii Moldova nu vor rămâne fără un răspuns adecvat și ferm din partea Rusiei”, a declarat Maria Zaharova.

Un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău va fi declarat persona non grata, după incidentul cu drona de la Chiștelnița

Reacția Mariei Zaharova vine după ce autoritățile de la Chișinău au decis ca un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău să fie declarat persona non grata. Măsura este drept răspuns după încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și incidentul produs în satul Chiștelnița, raionul Telenești, unde o dronă a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință. Anunțul a fost făcut ieri de Ministerul Afacerilor Externe, care condamnă ferm incidentul.

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Drona care a căzut la Telenești este de tip „Geran-4” și avea o încărcătură de luptă de peste 50 kg

Drona găsită în satul Chiștelnița, raionul Telenești, este de tip „Geran-4”, cu propulsie turbo-reactivă. La aproximativ cinci metri de aparatul de zbor a fost depistată și partea de luptă, cu o masă totală de 52,4 kilograme.

Potrivit poliției, aceasta era de tip termobaric, cu efect prin schije. Încărcătura a fost evacuată și transportată în siguranță, apoi nimicită printr-o explozie controlată de experții poliției, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale.

Drona a fost în apropierea unei locuințe

Drona a fost depistată ieri, în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, la o distanță de până la 100 de metri. Poliția a fost alertată de un localnic, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventualele riscuri.

Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte și să nu le atingă, ci să anunțe imediat serviciul 112.

Drona a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova

Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că drona găsită în satul Chiștelnița, raionul Telenești, este aceeași care a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova, după care, la ora 14:12, a dispărut de pe radar în apropierea localității Meșeni, raionul Rezina.

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Spațiul aerian al Republicii Moldova - încălcat în repetate rânduri

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.