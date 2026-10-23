Rusia și Ucraina ar urma să suspende temporar luptele în orașul Oleșki, din sudul Ucrainei, pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare și evacuarea civililor. Armistițiul local este prevăzut să intre în vigoare pe 29 octombrie 2026 și vizează exclusiv această localitate, fără a presupune o încetare a focului pe întreaga linie a frontului.

Potrivit unui anunț al Casei Albe, înțelegerea a fost obținută cu medierea primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, care a declarat că a lucrat direct cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei pentru stabilirea condițiilor acordului.

Coridor umanitar pentru evacuarea locuitorilor

Planul prevede suspendarea temporară a acțiunilor militare într-un sector limitat, astfel încât ajutoarele umanitare să poată ajunge în oraș, iar civilii să fie evacuați în siguranță.

Locuitorii care vor dori să plece vor putea alege dacă se îndreaptă spre teritoriile controlate de Ucraina sau spre Rusia. Potrivit anunțului, aceștia vor beneficia de transport și de sprijin în funcție de necesități.

Echipe civile din ambele țări ar urma să viziteze locuitorii la domiciliu pentru a evalua situația și a stabili de ce ajutor au nevoie. Procesul ar urma să fie documentat de o organizație media americană, pentru a verifica dacă dorințele familiilor sunt respectate.

„Situația din Oleșki este gravă”

Melania Trump a descris situația din localitate drept una critică, afirmând că populația rămasă este formată în mare parte din persoane în vârstă, care au nevoie urgentă de medicamente, hrană, apă potabilă și asistență medicală.

Potrivit acesteia, locuitorii se confruntă cu acces limitat la electricitate, drumuri minate și atacuri militare frecvente.

Prima doamnă a SUA a declarat că discuțiile au fost facilitate de un canal de comunicare stabilit anterior cu cele două țări, în contextul eforturilor sale privind copiii afectați de război.

Câți oameni au mai rămas în oraș

Oleșki se află în regiunea Herson, pe malul stâng al râului Nipru, într-o zonă afectată direct de război. Înainte de invazia rusă la scară largă, orașul avea aproximativ 24.000 de locuitori.

Potrivit datelor prezentate de Biroul Primei Doamne a SUA, în prezent ar mai fi rămas între 1.700 și 2.000 de persoane, majoritatea vârstnici, precum și aproximativ 50 de copii. Din 2022 nu a mai fost realizată o numărătoare demografică oficială în localitate.

Situația a fost agravată și de distrugerea barajului de la Kahovka, în urma căreia aproximativ 90% din teritoriul orașului ar fi fost inundat.

Armistițiul anunțat este unul strict local și temporar. Deocamdată, informațiile prezentate de partea americană nu indică o încetare mai amplă a ostilităților dintre Rusia și Ucraina.