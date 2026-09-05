De la cazul Ludmilei Vartic, până la tragedia de la Măgdăcești au trecut exact 6 luni, timp în care statul nu și-a învățat lecția, ci a eșuat din nou. Avocații în drepturile omului acuză autoritățile de un șir de erori fundamentale din protocol, care au dus la crima soldată cu dublu deces și 3 copii rămași orfani. Încălcarea prevederilor instrucțiunii de probațiune, incompetența și neglijența angajaților din Inspectoratul Național de Probațiune, dar și lipsa unei cooperări eficiente între instituțiile responsabile sunt doar câteceva din firul care a dus spre o tragedie.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX ÎN DREPTURILE OMULUI: „Eroarea fundamentală și încălcarea protoculului este că din prima zi când brățara nu funcționa, victima nu a fost anunțată despre acest lucru, iar ea credea că este în siguranță. Iar al doilea aspect este că nu a fost anunțată poliția”.

Doina Ioana STRĂISTEANU, AVOCAT ÎN DREPTURILE OMULUI: „Instrucțiunea zice că inspectorul de probațiune este obligat să sune imediat subiectul, ca să vadă situația. Dacă el este agresiv sau în stare de ebrietate sau incapabil să răspundă la întrebări, să verifice unde se află victima și să apeleze la 112”.

Toate aceste măsuri de urgență, necesare în caz de dispariție a semnalului brățării electronice, au fost neglijate de către inspectorii de probațiune, susțin avocații în drepturile omului.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Și asta chiar dacă brățara de monitorizare electronică are un mecanism clar de alertă, explică avocații. Atunci când agresorul se apropie de victimă și încalcă distanța prevăzută în ordonanța de protecție, dispozitivul purtat de victimă emite un semnal de alarmă, avertizând-o despre un posibil pericol. O alertă similară apare și pe ecranul inspectorilor de probațiune, care, potrivit legii, sunt obligați să anunțe poliția”.

O altă eroare gravă, semnalată de experții în drepturile omului, ține de legislație. Aceasta nu prevede o cooperare eficientă între autorități, astfel că bărbatul a putut ieși și intra nestingherit în țară, deși se afla sub monitorizare electronică, fără ca acest lucru să fie anunțat.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX ÎN DREPTURILE OMULUI: „Dacă poliția de frontieră putea să anunțe Inspectoratul că persoana X s-a reîntors în țară prin postul vamal Y, la ora respectivă. Asta, cel puțin, putea oferi o fereastră de intervenție pentru poliție sau alte instituții.”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari au recunoscut că statul a eșuat în acest caz, în contextul în care bărbatul avea două ordonanțe de protecție pe care le-a încălcat și un istoric de agresor familiar.

Premierul, Vasile Tofan a anunțat măsuri urgente pentru protecția victimelor violenței domestice. Încălcarea ordonanțelor ar putea fi pedepsită penal, iar victimele vor fi informate imediat ce va dispărea semnalul brățării electronice.

Procuratura Generală a deschis dosar penal pentru dublu omor, soldat su suicid, într-un dosar de violență domestică.

Pe 31 august, un bărbat în vârstă de 47 de ani din Măgdăcești, raionul Criuleni și-a împușcat mortal soția, în vârstă de 42 de ani, după care și-a pus capăt zilelor, cu aceeași armă, pe care o deținea ilegal. Cuplul avea 3 fiice, dintre care două minore. Cei doi soți erau în proces de divorț.

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