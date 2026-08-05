După scandalul provocat de vizita delegației afgane, o nouă prezență controversată ridică semne de întrebare. Reprezentantul autoproclamatei republici Osetia de Sud, Vitalii Iankovski, a ajuns la Tiraspol, deși anterior avea interdicție de intrare în Republica Moldova. Vizita este calificată drept un gest sfidător la adresa autorităților de la Chișinău. Ministerul de Externe și Biroul politici de reintegrare spun că instituțiile responsabile de securitatea statului trebuie să explice cum acesta a reușit să intre din nou în țară.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIERUL PENTRU REINTEGRARE: „Este un gest sfidător la adresa autorităților Republicii Moldova. Personal nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului care ar trebui să țină cont de acest subiect.”

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „Nu este un subiect de politică externă, este un subiect care ține de controlul frontierilor și de securitatea națională. Și recomand să adresați întrebările instituțiilor responsabile.”

Întrebată cum a ajuns Vitalii Iankovski în regiunea transnistreană, Poliția de Frontieră a precizat că, potrivit datelor deținute, acesta nu a traversat frontiera de stat prin niciun punct oficial de trecere după 24 ianuarie 2026, data la care a părăsit Republica Moldova.

Ilona RAILEAN, PURTĂTOAREA DE CUVÂNT A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: „Potrivit datelor deținute de Poliția de Frontieră, persoana la care faceți referire nu a înregistrat traversări ale frontierei de stat a Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, ulterior datei de 24.01.2026 când a părăsit teritoriul țarii noastre.”

Am cerut un comentariu și de la Serviciul de Informații și Securitate, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Vitalii Iankovski, care conduce așa-numita reprezentanță a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană, a participat pe 29 iulie la manifestările organizate la Tiraspol cu ocazia aniversării începerii operațiunii de așa-zisă „pacificare”, potrivit portalului zonadesecuritate.md. Asta deși, anterior, autoritățile moldovene i-au refuzat intrarea în Republica Moldova și i-au aplicat o interdicție de acces pentru o perioadă de cinci ani.