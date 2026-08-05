Poliția înăsprește controalele după accidentele din ultima perioadă, inclusiv tragedia de la Grigorăuca, în care doi polițiști și-au pierdut viața. Șoferii care au circulat pe traseul R6, în raionul Sîngerei, au fost trași pe dreapta de polițiști. Unii au scăpat doar cu recomandări, alții s-au ales cu amenzi pentru depășirea limitei de viteze sau alte încălcări.

Traseul Bălți–Orhei–Chișinău, unde în ultima perioadă s-au produs mai multe accidente grave, a fost împânzit de echipaje de poliție.

Zeci de șoferi au fost opriți și avertizați asupra principalelor cauze ale accidentelor: viteza excesivă, șofatul în stare de ebrietate și oboseala la volan.

Traseul Bălți–Orhei–Chișinău, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară.

Stas CIOCAN, ȘEF SERVICIUL PATRULARE SÎNGEREI-GLODENI-FĂLEȘTI-RÎȘCANI „În legătură cu situația accidentară creată în teritoriul aeronaului Sîngerei, astăzi de către angajații Direcției Patrulare Nord, a INSP, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliției Sîngerei, traseul R6 se desfășoară activității de prevenire ale accidentelor. Totodată, conducătorii auto sunt informați care sunt consecințe la depășiriea limitei de viteză, conducerea mijlocului transportului în stare de ebrietate alcoolică, precum și adormirea la volan.”

„În urma activității au fost întâlnite mai multe procese verbale pe diferite articole din codul contravențional.”

Șoferii spun că prezența polițiștilor în trafic îi face pe conducătorii auto să fie mai atenți și să respecte regulile de circulație.

„Foarte benefic mi se par aceste acțiuni, pentru că noi șoferii trebuie să fim responsabili, în primul rând de starea noastră, ca să nu ne punem viața noastră în pericol și viața celorlalți. În ultimul timp sunt foarte multe accidente, chiar persoane cunoscute și anume din cauza oboselii, adoarme la volan, este benefic și ar trebui mai mult.”

„Este oribil ce se întâmplă, foarte urât, sper ca lumea să fie mai atentă, mai prudentă, fiindcă dacă ești tu atent, dă altul peste tine, se întâmplă urât, cazuri foarte grave, păcat.”

„Sunt corecte, ar trebui să fie mai des ca să patruleze poliția, ca să evite, toți șoferii să fie mai corecți, să fie mai vigilenți.”

„Consider că este foarte important să verifice, trebuie să respectăm regulile, cerințele care le avem.”

În urma verificărilor au fost întocmite mai multe procese-verbale pentru încălcarea Codului contravențional. Acțiunea are loc în contextul unor accidente rutiere grave produse în ultima perioadă, inclusiv tragedia de la Grigorăuca, în care doi polițiști și-au pierdut viața. Poliția le reamintește șoferilor că respectarea regulilor de circulație poate salva vieți.