Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că Emil Ceban va reveni la funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, după încheierea mandatului de ministru al Sănătății. Schimbarea face parte din modificările propuse în noua echipă guvernamentală, unde portofoliul Sănătății urmează să fie preluat de Alexandru Gasnaș.

Vasile Tofan a declarat că Emil Ceban își va relua activitatea la conducerea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, funcție pe care a deținut-o înainte de a prelua conducerea Ministerului Sănătății.

„Împreună cu domnul ministru Emil Ceban am hotărât acest format. Dumnealui va reveni ca rector la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie «Nicolae Testemițanu». Își dorește enorm să continue acest rol și va rămâne parte a echipei extinse”, a declarat premierul desemnat.

Ministrul Sănătății își încheie mandatul

Aflat la final de mandat, Emil Ceban și-a anunțat oficial plecarea din funcția de ministru al Sănătății.

Oficialul a declarat că părăsește instituția cu sentimentul că și-a îndeplinit responsabilitățile cu bună-credință, având ca prioritate sănătatea cetățenilor.

„Rămân parte a sistemului de sănătate și voi continua să contribui la dezvoltarea lui din mediul academic”, a menționat Emil Ceban.

Alexandru Gasnaș, propus pentru Ministerul Sănătății

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Cine este Alexandru Gasnaș, propus pentru funcția de ministru al Sănătății

Alexandru Gasnaș este medic neurolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. El este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Sănătății în viitorul Guvern.

Gasnaș are o experiență de mai mulți ani în domeniul medical, fiind specializat în neurologie, epileptologie și boli interne. Înainte de a intra în administrația publică, acesta a condus Departamentul de Neurologie, Epileptologie și Boli Interne din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, unde a fost implicat în activitatea clinică și în dezvoltarea serviciilor medicale.

În anul 2023, Alexandru Gasnaș a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății, funcție în care s-a ocupat de mai multe domenii, inclusiv de implementarea proiectelor din sănătate și dezvoltarea serviciilor pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ulterior, acesta a activat în calitate de consilier în domeniul sănătății în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

În cariera academică, Gasnaș este conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde a desfășurat activități didactice și de cercetare în domeniul neurologiei.