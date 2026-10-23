Energocom solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să majoreze cu aproape 75 la sută prețul reglementat la care furnizează energia electrică. Asta nu înseamnă că facturile vor crește în aceeași proporție, însă solicitarea ar putea influența tarifele pentru consumatori.

În solicitarea transmisă ANRE, Energocom cere aprobarea unui preț reglementat de 3 lei 51 de bani pentru un kWh, în creștere cu aproape 75 la sută decât prețul actual.

SOLICITARE ENERGOCOM

PREȚ SOLICITAT – 3,51 lei/kWh

PREȚ ACTUAL - 2,01 lei/kWh

MAJORARE – 74,63%

Principalele motive invocate în document sunt costurile mai mari de procurare a energiei electrice, diferențele dintre veniturile prognozate și cele încasate efectiv, precum și necesitatea de a asigura lichidități pentru activitatea companiei.

Solicitarea nu vizează direct tariful achitat de consumatorii casnici, ci prețul reglementat al energiei vândute de Energocom în calitate de furnizor central.

Galina SANDUȚA, PUERTĂTORUL DE CUVÂNT AL ANRE: „Acest preț este unul dintre elementele care intra în calculul costurilor de procurare a energiei electrice, luate în considerare la stabilitatea prețurilor reglementate pentru consumatorii finali. Astfel, depunerea și publicarea solicitării Energocom nu înseamnă că prețurile de furnizare pentru consumatorii casnici se vor modifica automat.”

Furnizorii Premier Energy și FEE Nord vor putea depune cererile de ajustare abia după aprobarea prețului pentru Energocom. Acum două zile, șeful ANRE, prognoza o majorare de până la 15 la sută.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „La începutul verii, prețul energiei în România, în Bulgaria, era aproximativ 140-150 de euro. Mâine această energie se tranzacționează deja cu 220-230 de euro megawatt. Energia electrică în regiune a devenit mai scumpă, din cauza secetei, din cauza prețului la gaze, din cauza indisponibilității surselor nucleare și hidro.”

În același timp, sezonul rece pune presiune și mai mare pe producerea de energie, explică ministrul Energiei.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „A scăzut producția locală din surse regenerabile și automat ne bazăm mai mult pe importuri. Pe măsură ce intrăm în sezonul de încălzire, CET-urile noastre vor intra și ele în producție, dar ele vor intra în producție deja cu prețul energiei mai mare din cauza prețului la gaze. Prețul gazelor are un impact semnificativ asupra problemelor.”

În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării, achită un tarif de 3 lei și 56 de bani pentru un kWh de energie electrică. În nordul țării, tariful este de 3 lei și 95 de bani per kWh. Ultima ajustare a avut loc pe 31 martie 2026, când ANRE a aprobat o ușoară reducere a prețurilor.