După ce Premier Energy a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să majoreze tariful la energia electrică pentru consumatorii din centrul și sudul țării, acum și FEE-Nord solicită scumpirea curentului pentru consumatorii din nordul Republicii Moldova. Furnizorul cere un preț mai mare cu aproximativ 31% pentru consumatorii casnici conectați la rețelele de tensiune joasă.

Potrivit calculelor prezentate de furnizor, prețul mediu de furnizare ar urma să crească de la 3,73 lei la 4,94 lei pentru un kilowatt-oră, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 32%.

Creșterea propusă diferă în funcție de nivelul de tensiune la care sunt conectați consumatorii:

Pentru consumatorii conectați la rețelele de tensiune înaltă, prețul ar urma să crească de la 2,76 lei la 3,98 lei/kWh, adică cu aproximativ 44,1%.

Pentru cei conectați la rețelele de tensiune medie, de la 3,04 lei la 4,26 lei/kWh, o majorare de aproximativ 40,1%.

Pentru consumatorii conectați la rețelele de tensiune joasă, prețul ar urma să crească de la 3,95 lei la 5,17 lei/kWh, adică cu aproximativ 30,9%.

Furnizorul își argumentează solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a energiei electrice, dar și prin cheltuielile aferente transportului, distribuției și activității de furnizare.

Decizia finală va fi luată de Consiliul de Administrație al ANRE în cadrul unei ședințe publice. Data și ora acesteia vor fi anunțate în prealabil pe pagina oficială a Agenției.

Energia electrică s-ar putea scumpi cu aproximativ 30% pentru consumatorii casnici din centrul și sudul Republicii Moldova

Pe 3 noiembrie, și Premier Energy a solicitat ANRE majorarea prețului la energia electrică pentru consumatorii din centrul și sudul țării. Furnizorul a propus un tarif de 4 lei și 64 de bani pentru un kilowatt-oră, față de 3 lei și 56 de bani în prezent. Majorarea solicitată este de un leu și 8 bani sau peste 30 la sută. Și această cerere urmează să fie examinată de ANRE, iar prețul propus nu a fost deocamdată aprobat.

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