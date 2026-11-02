Republica Moldova are asigurat integral necesarul de gaze naturale pentru sezonul de încălzire 2026–2027. Totodată, au fost constituite stocurile de securitate, iar capacitățile de transport necesare au fost rezervate. Anunțul a fost făcut de conducerea Energocom, în cadrul unei ședințe guvernamentale privind pregătirea sectorului energetic pentru sezonul rece.

La reuniunea din 2 noiembrie, prezidată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au fost analizate măsurile necesare pentru asigurarea continuității aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale și energie electrică. Discuțiile au vizat și constituirea stocurilor de securitate, precum și gradul de pregătire a sectorului energetic pentru perioada rece.

Directorul general al Energocom, Eugeniu Buzatu, a prezentat situația achizițiilor de gaze naturale și a precizat că volumele necesare pentru întregul sezon sunt contractate, iar capacitățile de transport sunt rezervate.

Peste 129 de milioane de metri cubi de gaze, stocate

Potrivit companiei, obligațiile privind constituirea stocurilor de gaze naturale au fost îndeplinite integral. Stocurile de securitate, în volum de 56,3 milioane de metri cubi, sunt depozitate în România și Ucraina și urmează să fie utilizate în situații excepționale.

De asemenea, a fost îndeplinită integral obligația de stocare a 15% din consum, fiind constituit un volum de aproximativ 73 de milioane de metri cubi de gaze naturale.

Energia electrică va fi cumpărată atât de pe piața internă, cât și din străinătate

În ceea ce privește energia electrică, Energocom va continua să procure energie de pe piața internă, în calitate de furnizor central. Necesarul rămas va fi acoperit prin achiziții de pe piețele externe, în funcție de prețurile comerciale și de posibilitățile tehnice de transport către Republica Moldova.

„Pentru sezonul rece, am asigurat necesarul de gaze naturale și am îndeplinit obligațiile privind constituirea stocurilor. În paralel, pregătim achizițiile de energie electrică, ținând cont de evoluțiile piețelor regionale și de disponibilitatea capacităților de transport. Prioritatea noastră rămâne asigurarea continuității aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale și energie electrică”, a declarat Eugeniu Buzatu.

Pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026–2027 au fost discutate în cadrul Comisiei guvernamentale pentru pregătirea sezonului rece.