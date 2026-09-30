Energocom își schimbă sediul, după ce contractul pentru spațiul actual a fost reziliat. Decizia a fost luată ieri, de Consiliul Societății al companiei. Pentru chiria sediului erau alocați 0,0075 lei din tariful pentru un metru cub de gaze naturale.

Potrivit Energocom, după preluarea furnizării gazelor naturale către consumatori, numărul angajaților companiei a fost redus de la 260 la 180.

Compania precizează că administrarea furnizării gazelor naturale constituie 54 de bani din tariful pentru un metru cub.

„Totodată, cheltuielile pentru chiria actualului sediu reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaze naturale, mai exact 0,0075 lei din tariful actual”, se arată în mesajul Energocom.

Compania promite noi informații despre relocare

Energocom susține că va continua să asigure aprovizionarea țării cu gaze naturale prin proceduri corecte, cu identificarea celui mai bun preț disponibil pe piață și gestionarea responsabilă a achizițiilor.

Gazul și căldura se scumpesc din octombrie

Gazul și căldura se scumpesc din 1 octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat luni noile tarife pentru gazele naturale și energia termică. Astfel, gazul se scumpește cu aproape 6 lei, iar căldura cu aproape 1.300 de lei în capitală și cu aproape 1.200 de lei la Bălți.

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Dorin Junghietu: „Gazul nu s-a scumpit pentru că Energocom are un sediu”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, răspunde acuzațiilor potrivit cărora Energocom ar fi cumpărat gaze prea târziu, ar avea cheltuieli și salarii exagerate, iar creditul BERD destinat achizițiilor de energie ar fi fost folosit pentru cumpărarea valorilor mobiliare de stat. Într-o postare pe Facebook, ministrul a respins aceste acuzații și a explicat cum au fost făcute achizițiile de gaze, ce s-a întâmplat cu banii BERD și de ce Energocom își schimbă sediul.

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Gaz pentru iarna viitoare

Pentru iarna viitoare, Republica Moldova ar urma să caute din timp contracte pentru gaze, astfel încât prețul pentru o parte din cantitățile necesare să poată fi fixat. Despre asta, premierul Vasile Tofan a vorbit în ședința Guvernului de astăzi, menționând că autoritățile vor căuta surse de gaze în mai multe țări, inclusiv Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan.

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