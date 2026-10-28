Începând cu 1 noiembrie 2026, consumatorii vor trebui să folosească un nou format al ID-ului de identificare atunci când achită facturile pentru gazele naturale. Primele trei cifre și semnul „/” vor fi eliminate, iar plățile vor fi efectuate în baza unui cod format din 10 cifre.

Potrivit Energocom, dacă până acum ID-ul avea formatul 123/0123456789, după 1 noiembrie va trebui introdus doar codul 0123456789.

Imagine simbol/ Energocom

Energocom îndeamnă consumatorii să țină cont de modificare atunci când achită facturile, pentru a utiliza corect datele de identificare.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela Centrul de apel al Energocom la numărul 1309 sau pot scrie la adresa de e-mail cancelaria@furnizare.energocom.md.