O femeie de 79 de ani a rămas fără 224.545 de lei, după ce a fost păcălită de mai multe persoane necunoscute. Polițiștii au identificat trei persoane suspectate că ar fi implicate în această înșelătorie, printre care și o femeie de 34 de ani.

Potrivit poliției, femeia a fost convinsă să ofere bani unor persoane necunoscute în mai multe tranșe. Mai întâi, aceasta a transmis 80.000 de lei și 4.200 de euro, iar ulterior încă 60.000 de lei.

În urma verificărilor, autoritățile, au identificat o femeie de 34 de ani, bănuită că ar fi avut rolul de a colecta banii de la victimă. La scurt timp, au fost găsiți și doi tineri de 20 și 21 de ani, suspectați că ar fi participat la escrocherie.

Cele trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Polițiștii continuă verificările pentru a afla mai multe detalii despre caz și dacă au mai fost implicate și alte persoane.