Doi bărbați, de 25 și 31 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi înșelat mai multe persoane cu zeci de mii de euro, sub pretextul vânzării unor automobile importate din China. Unul dintre suspecți este originar din regiunea transnistreană.

Potrivit poliției, din luna august, suspecții ar fi publicat anunțuri pe diverse platforme comerciale și site-uri, prezentându-se drept reprezentanți ai unei companii care vinde automobile importate din China.

Suspecții ar fi încheiat contracte fictive de vânzare-cumpărare a automobilelor și ar fi încasat de la victime între 20.000 și 30.000 de euro, fără a le oferi mașinile promise.

Doi bărbați, reținuți pentru 72 de ore

În urma perchezițiilor autoritățile au ridicat telefoane mobile, calculatoare, contracte, recipise și diverse însemnări.

Cei doi bărbați suspectați de implicare în schemă au fost reținuți pentru 72 de ore. Unul dintre aceștia este originar din stânga Nistrului.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor victimelor și stabilirea detaliilor cazului.