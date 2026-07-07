Fraudele telefonice continuă să provoace pierderi importante cetățenilor. În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie prin telefon, însă alte șapte victime ale unor fraude comise anterior au sesizat autoritățile. Prejudiciul total în aceste cazuri se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.

Potrivit poliției, vigilența unor cetățeni a permis prevenirea a 152 de tentative de escrocherie, însă metodele folosite de infractori devin tot mai sofisticate și se bazează pe manipulare psihologică.

Anchetatorii atrag atenția că escrocii continuă să se prezinte drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute – bănci, poliție, Serviciul de Informații și Securitate sau diverse companii – pentru a câștiga încrederea victimelor și a le determina să ofere bani sau date confidențiale.

Victimă din Rezina, păgubită cu peste 800.000 de lei

Cel mai mare prejudiciu înregistrat recent a fost raportat în raionul Rezina, unde o persoană a pierdut peste 800.000 de lei.

Victima ar fi fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției Cibernetice și care au susținut că trebuie verificată proveniența legală a banilor deținuți. În urma manipulării psihologice, persoana a fost convinsă să transmită banii prin intermediul unui curier.

Poliția precizează că transferurile bancare și transmiterea banilor prin curier rămân cele mai utilizate metode de către infractori pentru a obține sume mari de la victime.

Poliția recomandă verificarea informațiilor înainte de orice acțiune

Oamenii legii reamintesc cetățenilor să fie atenți la apelurile suspecte și să nu transmită niciodată informații personale sau bancare unor persoane necunoscute.

Recomandările autorităților:

nu comunicați coduri primite prin SMS, parole, coduri PIN sau datele cardului bancar;

nu contractați credite și nu transmiteți bani persoanelor pe care nu le cunoașteți;

verificați informațiile direct la instituția invocată de apelant, folosind doar numerele oficiale.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu se lase presați de apeluri urgente sau scenarii alarmante create de escroci, care urmăresc să obțină acces la bani prin inducerea fricii și confuziei.