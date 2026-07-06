Escrocheriile continuă să facă victime în Republica Moldova. În perioada 3–5 iulie, Poliția a înregistrat 27 de cazuri de fraudă, prejudiciul total depășind un milion de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 232 de tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să piardă bani.

Potrivit poliției, deși infracțiunile au fost comise în perioada 27 iunie – 4 iulie, multe dintre victime au sesizat autoritățile abia după câteva zile sau chiar săptămâni de la producerea faptelor.

Anchetatorii spun că infractorii își perfecționează permanent metodele de operare și folosesc identități false ale mai multor instituții în cadrul aceleiași escrocherii. Aceștia pretind că sunt reprezentanți ai unor instituții financiare sau ai autorităților statului pentru a crea impresia unei proceduri oficiale și urgente și pentru a determina victimele să acționeze fără să verifice informațiile.

O persoană din Chișinău a pierdut peste 250.000 de lei

Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde o persoană a rămas fără peste 250.000 de lei.

Potrivit poliției, victima a fost contactată succesiv de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții financiare și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Sub pretextul că economiile sale sunt în pericol și trebuie protejate, persoana a fost convinsă să contracteze un credit, după care a predat întreaga sumă unui curier.

Peste 230 de fraude au fost prevenite

În aceeași perioadă, 232 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită cetățenilor care au recunoscut metodele folosite de infractori și au alertat autoritățile la timp, evitând astfel pierderi financiare importante.

Recomandările Poliției

Poliția îndeamnă cetățenii să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care îi contactează și să nu divulge coduri SMS, parole, PIN-uri sau alte date bancare confidențiale.

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu contracteze credite și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, precum și să nu înmâneze numerar curierilor, întrucât nicio instituție publică nu colectează bani în acest mod.

În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112 și să informeze banca la care au deschise conturile.