Atenție la apelurile telefonice primite în numele „Termoelectrica”. Persoane necunoscute contactează consumatorii, se prezintă drept angajați ai întreprinderii și le cer date personale, sub pretextul verificării sau înlocuirii contoarelor de apă caldă. Mai mult, cei care refuză să ofere informațiile solicitate sunt amenințați cu deconectarea de la servicii.

Despre noua tentativă de înșelătorie a anunțat „Termoelectrica”, care avertizează populația să nu divulge informații confidențiale persoanelor necunoscute.

Cum acționează escrocii

Potrivit întreprinderii, suspecții invocă necesitatea verificării sau înlocuirii contoarelor de apă caldă menajeră și solicită numele, adresa de domiciliu și datele din buletinul de identitate. Pentru a-i determina pe oameni să coopereze, aceștia recurg inclusiv la amenințări cu deconectarea de la servicii.

Reprezentanții „Termoelectrica” precizează că întreprinderea nu solicită niciodată prin telefon date din buletinul de identitate, informații bancare, coduri primite prin SMS sau alte date confidențiale.

Cum pot fi recunoscuți angajații adevărați

Compania explică faptul că verificarea contoarelor de apă caldă se face în baza unor proceduri stabilite. Inspectarea instalațiilor din apartamente are loc în urma unei solicitări depuse în prealabil de proprietar la Ghișeul Unic al întreprinderii sau prin poșta electronică.

Ulterior, reprezentanții „Termoelectrica” contactează telefonic consumatorii doar pentru a stabili data și ora vizitei, în funcție de disponibilitatea acestora, fără să le ceară date personale sau informații confidențiale.

Totodată, angajații întreprinderii dețin legitimații de serviciu, pe care sunt obligați să le prezinte la solicitarea consumatorilor.

Ce trebuie să faci dacă primești un asemenea apel

„Termoelectrica” recomandă oamenilor să nu ofere date personale prin telefon, să nu se lase intimidați de amenințări și să verifice orice informație prin canalele oficiale ale întreprinderii.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să solicite legitimația persoanelor care se prezintă drept angajați și să sesizeze Poliția dacă suspectează o tentativă de înșelătorie.

Întreprinderea avertizează că populația trebuie să manifeste prudență și să nu dea curs solicitărilor suspecte.