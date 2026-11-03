Igor Dodon explică de ce a solicitat grațierea Evgheniei Guțul și respinge ipoteza că demersul său ar avea legătură cu alegerile pentru funcția de bașcan. Fostul președinte invocă dreptul constituțional al Maiei Sandu de a acorda grațierea și susține încă o dată că aceasta ar putea fi un gest de reconciliere între Chișinău și Comrat.

Dodon spune că a ajuns la această decizie după ce a vizitat mai multe localități din UTA Găgăuzia, inclusiv satul natal al Evgheniei Guțul. Acesta afirmă că președintele Maia Sandu poate lua o asemenea decizie după pronunțarea unei sentințe judecătorești și amintește că a acordat și el grațieri în timpul mandatului său.

IGOR DODON, LIDER PSRM: „După ce este o decizie a instanței, șeful statului are dreptul, conform Constituției, să ia astfel de decizii. Eu am luat astfel de decizii atunci când am fost șef de stat, față de mame, copii și așa mai departe.”

Fostul președinte a evitat să discute despre vinovăția Evgheniei Guțul, probele și declarațiile martorilor din dosar. Totuși, el a calificat cauza drept o comandă politică.

IGOR DODON, LIDER PSRM: „Eu nu vorbesc acum de vinovăție. Eu nu am vorbit de probe, eu nu am vorbit de acuzații, eu nu am vorbit de martorii din partea acuzării. Acolo am altă opinie.”

Întrebat dacă solicitarea de grațiere ar putea fi o mișcare politică înaintea alegerilor pentru funcția de bașcan, Dodon a negat acest lucru. El a argumentat că, peste aproximativ zece zile, Guțul nu va mai ocupa funcția, iar acest demers nu ar putea influența scrutinul.

IGOR DODON, LIDER PSRM: „Eu cred că două săptămâni nu schimbă nimic. Dacă era trei luni urmă, era o problemă, era încă bașcana al autonomiei Găgăuze”.

Dodon îi solicită Maiei Sandu grațierea Evgheniei Guțul

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Igor Dodon îi cere Maiei Sandu să o grațieze pe Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Liderul PSRM susține că eliberarea acesteia nu ar mai putea influența situația politică din autonomie, dar ar putea deveni „un gest de reconciliere între Chișinău și Comrat".

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Pentru ce a fost condamnată Evghenia Guțul

Evghenia Guțul este acuzată că în perioada 2019-2022, a participat activ la aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Banii erau folosiți pentru promovarea partidului Șor scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul, care era responsabilă de verificarea și remunerarea participanților la protestele lui Șor, a fost recunoscută vinovată că a primit de la grupului criminal organizat aproape 43 de milioane de lei.

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