Republica Estonia își consolidează prezența diplomatică în Republica Moldova. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a primit copiile scrisorilor de acreditare ale ambasadorului agreat al Estoniei la Chișinău, Siiri Königsberg, care devine primul ambasador rezident al Estoniei în Republica Moldova.

Numirea unui ambasador cu reședința la Chișinău este considerată un pas important în aprofundarea relațiilor dintre cele două țări și în dezvoltarea dialogului politic, economic și instituțional.

Cooperarea moldo-estonă, pe agenda discuțiilor

În cadrul întrevederii, oficialii au analizat stadiul relațiilor bilaterale și au discutat prioritățile de cooperare pentru perioada următoare, în contextul extinderii prezenței diplomatice a Estoniei în Republica Moldova.

Carolina Perebinos a salutat decizia autorităților estoniene de a deschide o reprezentare diplomatică rezidentă la Chișinău, menționând că aceasta va facilita comunicarea directă dintre instituțiile celor două state și va contribui la dezvoltarea unor proiecte comune.

Estonia reconfirmă sprijinul pentru dialogul cu Republica Moldova

La rândul său, ambasadorul Siiri Königsberg a reafirmat interesul Estoniei pentru menținerea unui dialog activ cu autoritățile de la Chișinău și pentru valorificarea noilor oportunități de colaborare.

La finalul întrevederii, secretarul de stat al MAE i-a urat succes diplomatului estonian în exercitarea mandatului și a reconfirmat deschiderea instituției pentru consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Estonia.