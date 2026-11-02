Ex-secretarul de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Tatiana Nistorică a fost trimisă în judecată, pentru trafic de influență. Femeia a luat 70 de mii de lei mită.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, femeia ar fi primit 70 000 de lei de la reprezentantul unui agent economic, pentru a influența persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru a relua permisiunea de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor.

Procedura fusese suspendată de ANSA

În urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate, anterior procedura de import fusese suspendată de ANSA, Mai exact, în furaje au fost depistate reziduuri ale unei substanțe neautorizate pentru utilizarea la animalele destinate consumului uman, iar tratarea animalelor și păsărilor cu această substanță era considerată ilegală.

Femeia ar putea sta 6 ani la închisoare

Învinuita respinge acuzațiile care i se aduc.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia ar putea achita o amendă de la 100 000 la 150 000 de lei sau să stea până la 6 ani la închisoare.

Reprezentantul agentului economic, trimis în judecată

Totodată, în luna septembrie curent, reprezentantul agentului economic, reținut la începutul lunii iulie, a fost trimis în judecată. Potrivit legii, în cazul încheierii unui asemenea acord, pedeapsa prevăzută de lege poate fi redusă cu o treime.

Plasată în arest și suspendată din funcție

În luna iulie curent, Nistorică a fost suspendată din funcție, după ce aceasta a fost vizaă într-un dosar de corupție.

La 2 iulie, curent, secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul numărul 13.

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