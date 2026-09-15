Armata Națională va desfășura în lunile septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei Forțelor Armate. Antrenamentele vor dura câte cinci zile și se vor desfășura la diferite centre de instruire din țară.

Potrivit Ministerului Apărării, exercițiile au scopul de a verifica aptitudinile rezerviștilor și de a-i familiariza cu tehnica, echipamentul și armamentul nou din dotarea Armatei Naționale.

Exerciții în perioada 21-25 septembrie

Următorul exercițiu este programat pentru perioada 21–25 septembrie. Rezerviștii selectați vor fi chemați la Centrele Militare Teritoriale în baza ordinelor de chemare.

Ministerul Apărării precizează că astfel de instruiri sunt organizate și în anii precedenți, în baza Legii privind rezerva Forțelor Armate și a Planului de instruire al Armatei Naționale. În 2025, exerciții similare au avut loc în aprilie, mai și noiembrie.

Recomandări pentu cetățeni

Autoritățile atrag atenția și asupra unor cazuri semnalate anterior privind distribuirea unor ordine de chemare false. Cetățenii sunt îndemnați să verifice autenticitatea documentelor primite, iar în cazul unor suspiciuni să contacteze Centrul Militar Teritorial de la locul de reședință.