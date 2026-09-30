Nu există în prezent riscul ca orașele Chișinău și Bălți să primească apă pe grafic. Precizările vin de la ministrul mediului care spune că nivelul lacului de acumulare de la Dubăsari este unul normal și permite alimentarea cu apă în regim obișnuit. Pe de altă parte autoritățile, inclusiv premierul Vasile Tofan au subliniat astăzi că vina pentru criza Nistrului nu poate fi pusă pe Ucraina. Tofan a cerut opoziției să nu manipuleze pe acest subiect, iar Hajder spune că situația la lacul de acumulare Novodnistrovsk este cu mult mai gravă și că locuitorii din localitatățle ucrainene din regiune deja primesc apă conform unui grafic.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Mi-aș dori foarte mult ca critica să fie constructivă. Dacă sunt oameni care consideră că ne pot ajuta, care au soluții pentru situația Nistrului, suntem deschiși să colaborăm cu toată lumea. În același timp nu pot accepta critica precum că ucrainenii sunt de vină.”

Vasile Tofan a prezentat și imagini cu alte râuri din regiune, care se află într-o situație complicată, la fel ca Nistrul.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dunărea, care avea 3.600 de metri cubi pe secundă debitul, a ajuns la 1.600. Pe anumite porțiuni – lângă Vidin în Bulgaria, Rasova în România – a secat aproape complet. Adică, pe Dunăre tot ucrainenii-s de vină? Rinul a ajuns la 10 centimetri adâncime pe anumite porțiuni, nu pot circula barjele pe Rin. Râul care alimentează tot bazinul industrial al Europei, care forfotea de barje acolo în perioada când locuiam în acea zonă. Pe Rin tot ucrainenii au blocat apa? Pe Prut la noi unde s-a ajuns la 14 m3/s debitul tot ucrainenii au blocat apa?”

Despre asta a vorbit și ministrul mediului, care la fel a spus că faptul că unii acuză Ucraina că ar fi sistat apă pentru Republica Moldova este un fals. Hajder a subliniat că localitățile ucrainen care se alimentează din lacul Novodnestrovsk deja au probleme cu aprovizionarea cu apă.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În Ucraina astăzi există multe localități din Cernăuți, inclusiv orașul Cernăuți, mai cu seamă orașul Novodnistrovsk, acolo unde este și lacul cu același nume, lacul de acumulare Novodnistrovsk. Deci, în acel oraș, unde este în imediat apropierea acest lac mare, apa deja se fornizează oamenilor dimineața și seara, conform unui grafic. Deci, vreau să înțelegem că situația este critică peste tot, nu doar Republica Moldova. Iar a acuza Ucraina acest caz nu este relevant.”

Premierul a cerut opoziției să nu mai manipuleze pe acest subiect și că în această situație toată lumea trebuie să pună umărul la găsit soluții. Potrivit lui Tofan, autoritățile au făcut tot ce a fost posibil pentru a preveni această situație, iar partenerii ucraineni, la solicitarea Chișinăului, au întârziat cât au putut decizia de limitare a deversărilor din lacul de la Novodnistrovsk, în condițiile în care debitul de intrare și nivelul lacului a scăzut la cote alarmante.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Și acum trebuie să ne gândim cum ne asigurăm cu apă – și la Coșernița, și la Cosăuți. Să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focalizăm, nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problemă.”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat la rândul său că în prezent nu sunt riscuri ca să fie limitat volumul de apă livrat locuitorilor capitalei. Hajder subliniază că situație de la lacul de acumulare Dubăsari este bună și că mai grav este pe partea Nistrului mai sus de această localitate.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În acest moment, nivelul lacului de acumulare la Dubăsari este unul normal. Este la nivelul normal de retenție. Deci vorbim de un nivel de 28 metri la sistemul baltic. Acum, așa cum spuneam întotdeauna, când s-a manipulat foarte mult, spuneam că rezervile latului ne pot asigura o compensare a debitului, dar noi nu vorbim de cantități foarte mari care ne-ar asigura o predictivitate pe termen lung. Respectiv, este corect ca să ne pregătim, pentru că în cazul în care vom avea o secetă prelungită, să putem aproviziona oamenii din Chișinău și cu acel volum de 30 sau mai mult care o să fie în acea perioadă.”

Potrivit ministrului mediului, acum de la Dubăsari este deversat un volml de apă de aproximativ 60m³ pe secundă.