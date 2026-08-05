Republica Moldova ar putea trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere energetic și al resurselor de apă, dacă seceta și temperaturile ridicate vor continua. Președintele Maia Sandu susține că autoritățile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a reduce impactul crizelor, însă avertizează că nu există „soluții magice” în lipsa precipitațiilor și a refacerii rezervelor de apă și energie. Declarațiile au fost făcute în cadrul interviului Jurnal Politic.

Întrebată dacă există riscul ca Republica Moldova să rămână fără energie electrică sau fără apă, Maia Sandu a declarat că actuala situație este determinată de fenomene care afectează întreg continentul european.

„Chiar dacă noi am avut o vară bunicică până acum, cu temperaturi suportabile și chiar și cu ploi, seceta de pe continent în general și temperaturile foarte înalte au provocat aceste situații. De aici și criza energetică, și criza apei”, a spus președinta.

Șefa statului a precizat că Guvernul va încerca să atenueze efectele acestor probleme, însă rezultatele depind în mare parte de condițiile meteo.

„Nu există soluții magice și dacă nu va ploua în viitorul apropiat, așa încât să poată să repornească centrale de producere a energiei electrice din regiune, atunci o să avem situații mai complicate decât astăzi”, a declarat Maia Sandu.

Apel la economisirea energiei și a apei

Președintele a îndemnat cetățenii să consume responsabil resursele, în special în perioadele în care deficitul este mai mare.

Potrivit acesteia, energia electrică trebuie utilizată mai eficient în orele de vârf, când Republica Moldova este nevoită să cumpere energie la prețuri mai ridicate.

„Trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore și să încercăm să consumăm în orele în care energia este mai ieftină, pentru că altfel cu toții vom plăti tarife foarte înalte”, a explicat Maia Sandu.

În ceea ce privește apa, șefa statului a făcut apel la cetățeni să evite consumul excesiv, în special pentru activități care nu sunt prioritare.

„E una să uzi legumele și alta să uzi iarba, care mai poate aștepta. Trebuie să fim foarte responsabili să economisim acolo unde putem și mai ales atunci când deficitul este cel mai mare”, a menționat președintele.

„Chișinăul fără apă câteva zile ar fi o tragedie”

Întrebată despre posibilitatea ca municipiul Chișinău să rămână fără apă pentru câteva zile, Maia Sandu a spus că speră ca o asemenea situație să fie evitată.

„Ar fi o tragedie și sper să nu ajungem acolo. Cei care sunt responsabili trebuie în primul rând să fie corecți cu cetățenii, să nu-i mintă și să recunoască că este o problemă”, a declarat șefa statului.

Totodată, Maia Sandu a recunoscut că autoritățile ar fi putut fi mai bine pregătite pentru această situație, dar că acum este necesară o mobilizare pentru prevenirea unui scenariu grav.

Moldova are nevoie de baterii de stocare a energiei

Referindu-se la soluțiile pe termen lung pentru securitatea energetică, Maia Sandu a spus că Republica Moldova trebuie să investească în sisteme de stocare a energiei.

Președintele a amintit că, până în 2021, energia regenerabilă reprezenta o pondere foarte mică în consumul național.

„Până în 2021 noi practic nu aveam energie regenerabilă. Erau doar 3% din consumul nostru. Din 2021 până acum am crescut la peste 25%, dar este evident că nu am reușit să investim și în stocare”, a declarat aceasta.

Potrivit Maiei Sandu, Parlamentul a adoptat o lege care ar urma să faciliteze investițiile private în domeniul stocării energiei.

„Trebuie în următoarele luni și în următorii ani să ne asigurăm că avem și stocare, pentru că atunci vom avea energie mai ieftină și riscuri mai mici să rămânem fără energie”, a mai spus președintele.

Ea a precizat însă că energia regenerabilă nu poate acoperi integral consumul, deoarece producția depinde de condițiile naturale, iar noaptea, când nu există lumină solară, este nevoie de alte soluții pentru asigurarea continuității.

Criza energetică și hidrologică din Republica Moldova

Republica Moldova se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată de presiuni asupra sistemului energetic și de un deficit de apă provocat de secetă și temperaturile ridicate.

Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost instituită la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce autoritățile au constatat riscuri privind asigurarea stabilității sistemului energetic și diminuarea rezervelor de apă.

În sectorul energetic, problemele sunt cauzate de cererea ridicată de consum, producția redusă din anumite surse și situația regională afectată de secetă și temperaturi extreme. În orele de vârf, Republica Moldova este nevoită să recurgă la importuri de energie, iar prețurile de achiziție cresc semnificativ.

Pentru reducerea riscurilor, autoritățile au decis limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele cu cel mai mare consum, reducerea consumului în instituțiile publice și economii în rândul consumatorilor casnici. Totodată, sunt accelerate investițiile în surse regenerabile și sisteme de stocare a energiei.

Pe componenta hidrologică, seceta prelungită a dus la scăderea nivelului apelor, inclusiv în râul Nistru, afectând rezervele disponibile pentru consum, agricultură și alte activități economice.

Autoritățile au impus restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor, umplerea piscinelor sau alte consumuri care pot fi amânate. Captarea apei pentru irigații din Nistru este permisă doar în anumite perioade, pentru a proteja resursele existente.

Specialiștii avertizează că evoluția situației depinde în mare parte de condițiile meteorologice din următoarea perioadă. Revenirea precipitațiilor ar putea contribui la refacerea rezervelor de apă și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

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