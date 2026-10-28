Datele personale a aproximativ 750 de mii de moldoveni, ajunse în mâinile atacatorilor, ar putea fi folosite pentru fraude, furt de identitate și șantaj. Experții solicită autorităților statului să informeze individual fiecare persoană afectată de această breșă de securitate. Este nevoie de explicații clare despre ce date au fost compromise, riscurile la care sunt supuși oamenii și măsurile pe care le poate lua pentru a se proteja.

Specialistul în protecția datelor, Sergiu Bozianu, avertizează că datele furate pot fi folosite pentru fraude, furt de identitate și alte acțiuni care îi pot afecta direct pe cei vizați.

SERGIU BOZIANU, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR: „De la obținerea unui credit în numele unei persoane, de la fraudarea unor eventuale situații, de genul să ne înscrie pe o listă de partid, să ne creeze un cont bancar peste hotare, să facă spălări de bani, deci cum s-a întâmplat cu corupția electorală, deci când se deschideau conturi într-o veselie, deci pe numele unor persoane și pe aceste conturi veneau bani. Deci aceste informații pot fi utilizate inclusiv în scheme de corupere, în scheme de influențare, de șantaj.”

Aceste date, mai adaugă experții, pot deveni instrumente pentru escroci, mai ales atunci când aceștia încearcă să se dea drept angajați ai băncilor sau ai instituțiilor publice. Cunoscând numele, IDNP-ul, data nașterii sau informații despre familie, atacatorii pot câștiga mai ușor încrederea victimelor și le pot convinge să divulge date suplimentare, inclusiv coduri de acces. Oamenii pot lua câteva măsuri pentru a-și proteja datele personale și a reduce riscul de fraudă.

VICTOR GUZUN, EXPERT ÎN POLITICI DE DIGITALIZARE, IPRE: „Schimbați parolele de acces. La toate platformele pe care le utilizați, fie ele de social media sau bancare sau mail-uri sau orice folosiți, vă rog frumos să folosiți autentificarea în doi pași. Să aveți o gândire critică vis-a-vis de oricare SMS, apel telefonic, e-mail, solicitare de date și așa mai departe. Niciodată nu dați niciun fel de parolă nimănui.”

Pe lângă măsurile de protecție individuală, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sistemele publice. Victor Guzun susține că securitatea digitală depinde de toate instituțiile care gestionează servicii electronice. O singură verigă slabă, care nu respectă protocoalele de securitate, poate pune în pericol un sistem mai larg. Expertul consideră că este nevoie de o coordonare mai bună între instituțiile responsabile, dar și de mai mulți specialiști pregătiți să identifice și să prevină asemenea riscuri. O altă cerință pentru autoritățile statului este notificarea persoanelor datele cărora au fost furate.

ANDREI CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG.MD: „Spuneți-le oamenilor cum află dacă au fost afectați, ce date au fost expuse și ce pot face cu ele escrocii. Nu toți au citit comunicatul Agenției de Guvernare Electronică. Și nici n-ar trebui să fie obligați să priceapă limbajul specialiștilor. Avem nevoie de oameni care să găsească vulnerabilitățile înaintea hackerilor și de instituții care știu ce să facă din prima oră.”

În acest sens, autoritățile trebuie să explice fiecărui cetățean vizat ce informații i-au fost compromise și ce măsuri poate lua pentru a se proteja. Până atunci, oamenii sunt îndemnați să nu ofere date confidențiale la telefon, să nu acceseze linkuri suspecte și să contacteze direct instituția vizată, folosind numerele oficiale. Dacă cineva le cere parola sau codul primit prin SMS, solicitarea trebuie tratată ca o posibilă tentativă de fraudă.