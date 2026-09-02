Fragmente ale unui obiect au fost depistate în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce polițiștii de frontieră au auzit în timpul nopții un zgomot asemănător celui produs de o rachetă, urmat de o explozie puternică.

Potrivit poliției de frontieră, incidentul a avut loc în noaptea de 2 septembrie 2026, în jurul orei 02:36.

Zgomot asemănător unei rachete

Patrula de la Tudora a raportat că a auzit un zgomot asemănător celui produs de o rachetă. Două minute mai târziu, la ora 02:38, polițiștii au auzit o explozie puternică.

Sunetul a fost auzit și de patrula Sectorului Poliției de Frontieră Caplani, pe direcția Crocmaz – Iaski, Ucraina.

Nu există informații deocamdată că un obiect ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În același timp, autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească despre o alertă aeriană în zona respectivă. La acel moment, însă, nu existau informații privind survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

În intervalul 02:50–03:13, polițiștii de frontieră au verificat zona, însă nu au identificat obiecte suspecte sau focare de incendiu.

Ulterior, în jurul orei 03:24, Direcția regională Est a fost informată că o persoană care se deplasa spre satul Olănești ar fi auzit o explozie puternică pe teritoriul Republicii Moldova.

În urma verificărilor efectuate ulterior, în apropierea localității Crocmaz au fost depistate fragmente. Autoritățile urmează să stabilească proveniența acestora și cauzele în care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului său aerian

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului său aerian. Zeci de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul țării. Fragmente sau aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul nostru, iar unele drone chiar au explodat. Drept reacție, în cele mai multe cazuri, ministerul de externe de la Chișinău îl convoacă pe ambsadaroul agreat al Federației Ruse la Chișinău și îi înmână note de protest. Cel din urmă însă refuză de fiecare dată să confirme că aparatele de zbor aparțin Moscovei și, din contră, acuză autoritățile noastre că ar înscena astfel de incidente.