Inflația se apropie de 11 la sută în octombrie, alimentată mai ales de scumpirea gazelor și a încălzirii. Potrivit Biroului Național de Statistică, într-un an, motorina s-a scumpit cu 82 la sută, iar gazele naturale – cu peste 56 de procente. Scumpirile nu se opresc aici, avertizează analiștii, care estimează că inflația ar putea urca la 12 la sută până la sfârșitul anului.

Facturile cresc, produsele costă mai mult, iar din salariu rămâne tot mai puțin. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna octombrie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,8 la sută. În ultimul an, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 6 la sută, mărfurile nealimentare – cu 9,5 procente, iar serviciile prestate populației – cu peste 18 la sută.

Creșterea prețurilor în ultimul an

PRODUSE ALIMENTARE – 6,4%

MĂRFURI NEALIMENTARE – 9,5%

SERVICII PRESTATE POPULAȚIEI – 18,1%

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „În ultimul an, cele mai accentuate scumpiri la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu aproape 16 la sută, și la fructe – cu peste 9 procente. Pâinea și uleiul vegetal s-au scumpit cu peste 6 la sută, iar laptele și produsele lactate – cu aproape 6 procente. Au crescut și prețurile la ouă, carne și preparatele din carne.”

Creșterea prețurilor la produse alimentare în ultimul an

LEGUME – 15,8%

FRUCTE – 9,2%

PÂINE DIN FĂINĂ DE GRÂU – 6,1%

ULEI VEGETAL – 6,1%

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE – 5,8%

OUĂ – 3,3%

CARNE ȘI PREPARATE – 1,8%

La mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la combustibili și carburanți, ale căror prețuri au crescut, în medie, cu peste 37 la sută într-un an. Motorina s-a scumpit cu 82 la sută, iar benzina – cu aproape 47 de procente. Au crescut considerabil și prețurile la gazele lichefiate și cărbune. De asemenea, moldovenii plătesc mai mult și pentru încălțăminte, haine, medicamente și materiale de construcții.

Produse nealimentare care s-au scumpit în ultimul an

MOTORINĂ – 82,0%

BENZINĂ – 46,8%

GAZE LICHEFIATE – 31,3%

CĂRBUNE – 29,6%

ÎNCĂLȚĂMINTE – 5,2%

CONFECȚII – 4,9%

MEDICAMENTE – 4,4%

MATERIALE DE CONSTRUCȚII – 3,8%

Dintre cele trei mari categorii analizate de BNS, serviciile prestate populației s-au scumpit cel mai mult. Gazele naturale costă cu peste 56 la sută mai mult decât acum un an, iar tarifele la încălzirea centralizată au crescut cu aproape 34 la sută. Transportul de pasageri s-a scumpit cu aproape 32 la sută, iar energia electrică – cu aproape 24 de procente. Au crescut și tarifele la apă și canalizare, precum și prețurile la alimentația publică.

Servicii care s-au scumpit în ultimul an

GAZE NATURALE – 56,2%

ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ 33,7%

TRANSPORT PASAGERI – 31,6%

ENERGIE ELECTRICĂ – 23,7%

APĂ ȘI CANALIZARE – 10,4%

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – 4,7%

Creșterea prețurilor a fost deosebit de accentuată în ultima lună. Față de septembrie, acestea au urcat, în medie, cu 2,7 la sută. Expertul economic Marin Gospodarenco avertizează că scumpirile lasă tot mai puțini bani în bugetele familiilor. Analistul susține că statul trebuie să intervină cu măsuri concrete de sprijin a populației și că majorarea ratei de bază de către BNM nu mai e o soluție.

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „Nu putem combate scumpirea gazului doar prin scumpirea creditelor. Dobânzile mai mari nu reduc direct tarifele energetice, dar pot reduce investițiile, consumul și capacitatea întreprinderilor de a se dezvolta. Riscăm astfel să avem simultan prețuri ridicate și o economie care crește tot mai greu. Pentru noi, cetățenii, impactul este imediat. Din același salariu putem cumpăra mai puține produse și servicii. O parte tot mai mare din veniturile familiei merg către facturi, alimente și transport.”

Expertul estimează că inflația ar putea ajunge la 12 la sută spre sfârșitul anului, dacă presiunile asupra prețurilor nu se reduc semnificativ. În 2027, ritmul scumpirilor ar putea încetini, însă acest lucru nu înseamnă că prețurile vor reveni la nivelurile anterioare, precizează Marin Gospodarenco.