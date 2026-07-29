În acest an, Republica Moldova va sărbători mai modest Ziua Independenței și Ziua Limbii Române. Guvernul a renunțat la organizarea concertului programat pentru 31 august, de Ziua Limbii Române, iar concertul organizat de Ziua independenței va fi unul mai modest, a anunțat premierul Vasile Tofan. Decizia a fost luată pentru a reduce din cheltuieli.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „I-am solicitat domnului ministru să reducem cheltuielile pentru sărbătorirea acestor două zile. Eu cred că putem să o facem cu mult suflet și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani. Eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31. Pe 31 celebrăm limba română și facem o dictare națională care mi se pare o tradiție foarte frumoasă, dar nu neapărat să avem încă un concert. De asta rog mult susținerea voastră ca să mai tragem și noi cureaua ca stat, nu neapărat numai cetățenii”.

Pentru 27 august, autoritățile pregătesc ceremonia oficială de depunere de flori, parada militară și un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale. Pe 31 august, accentul va fi pus pe Marea Dictare Națională, organizată tradițional de Ministerul Educației și Cercetării. Programul aniversar va mai cuprinde Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, dar și evenimente dedicate centenarului Teatrului Național „Mihai Eminescu”.