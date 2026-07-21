Pentru prima dată după o perioadă îndelungată, în ultimele 24 de ore Poliția nu a înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică. Totuși, autoritățile au fost sesizate despre șase escrocherii comise anterior, iar prejudiciul total depășește 1,85 milioane de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a dus la prevenirea a 88 de tentative de înșelăciune.

Fără cazuri noi, dar prejudiciul rămâne uriaș

Poliția anunță că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică, un rezultat considerat încurajator și atribuit campaniilor de informare desfășurate în ultima perioadă, precum și atenției sporite a cetățenilor.

Cu toate acestea, alte șase escrocherii, comise anterior, au fost raportate abia acum oamenilor legii. Potrivit autorităților, victimele au pierdut în total 1.850.258 de lei.

88 de tentative de înșelăciune au fost oprite la timp

Un alt indicator pozitiv este numărul mare al tentativelor de fraudă dejucate. În ultimele 24 de ore, 88 de persoane au recunoscut la timp tentativa de înșelăciune și au întrerupt discuțiile cu escrocii înainte de a pierde bani.

Poliția consideră că acest rezultat demonstrează că mesajele de prevenire ajung tot mai des la cetățeni și îi ajută să identifice metodele folosite de infractori.

Escrocii folosesc identități false pentru a câștiga încrederea victimelor

În majoritatea cazurilor, infractorii s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange, reprezentanți ai Moldovagaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) sau specialiști ai unor pretinse servicii antifraudă.

Prin diferite scenarii, aceștia încearcă să convingă victimele să își retragă economiile din conturi sau chiar să contracteze credite, după care le cer să transmită banii unor persoane necunoscute, invocând diverse motive de securitate.

Curierii continuă să fie folosiți pentru ridicarea banilor

Potrivit Poliției, în patru dintre cele șase cazuri raportate, banii au fost ridicați prin intermediul unor curieri, ceea ce arată că această metodă rămâne una dintre cele mai utilizate de rețelele de escroci.

Autoritățile reamintesc că nicio instituție publică, bancă sau companie de utilități nu solicită cetățenilor să retragă bani din conturi, să contracteze împrumuturi sau să transmită sume de bani prin intermediul unor persoane necunoscute.

Apelul Poliției: întrerupeți conversația și sunați la 112

Oamenii legii îi îndeamnă pe cetățeni să rămână vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare în timpul apelurilor telefonice primite de la persoane necunoscute.

În cazul în care suspectează că sunt ținta unei escrocherii, cetățenii sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să anunțe autoritățile la 112.