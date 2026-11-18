O femeie a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de soțul ei de care s-a despărțit, într-un apartament din Chișinău. Bărbatul de 49 de ani a fost condamnat la 11 ani și 3 luni de închisoare.

Potrivit procuraturii, incidentul a avut loc la 14 iunie 2025. Bărbatul, fiind în stare de ebrietate, s-a dus în apartamentul soției sale, care locuia împreună cu cei doi copii și iubitul acesteia.

Cei doi s-au despărțit, iar victima s-a mutat în acea locuință.

Inițial, bărbatul a venit pentru a-și vedea fiul. La un moment dat, a înjunghiat-o cu un cuțit.

Victima a suferit leziuni grave, fiind transportată la spital.

Bărbatul și-a recunoscut vina în fața instanței

În timpul examinării cauzei, bărbatul și-a recunoscut vina și a fost condamnat 11 ani și 3 luni de închisoare.