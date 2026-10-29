Fermierii din Fălești, Criuleni și Hâncești au ieșit din nou la protest cu tehnica agricolă, cerând prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase. Parlamentul a votat deja extinderea mecanismului până la 31 decembrie, satisfăcând parțial principala revendicare a agricultorilor.

Fermierii au venit la manifestații cu tractoare, pe care le-au staționat pe marginea drumului.

„Noi suntem la Fălești și ne pare rău că guvernanții sunt gata să faca schimbări doar sub presiune publică. Într-un stat normal, agicutorii nu au ce căuta în stradă. Ei trebuie să stea în câmp."

Agricultorii au cerut nu doar prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la sfârșitul anului, ci și modificarea legislației, astfel încât Guvernul să poată decide prelungirea mecanismului fără a fi necesară de fiecare dată adoptarea unei noi legi de către Parlament.

Eugen OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII: „Eu unele lucruri nu le inteleg pentru ca noi am anuntat ca prelungim pana pe 31 decembrie dar cred ca au alte revendicai si o sa vedem ce vor."

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Să protesteze. E dreptul lor să protesteze, important să nu perturbeze buna funcționare a insitituțiilor, circulația oamenilor.”

Parlamentul a votat azi în două lecturi, prelungirea până la 31 decembrie 2026 a regimului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase, răspunzînd parțial revendicărilor fermierilor. Conform legii Guvernul va putea prelungi măsura, dar doar o singură dată, pentru cel mult 12 luni, la propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.