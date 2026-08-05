Asociația Forța Fermierilor cere o întâlnire de urgență cu premierul Vasile Tofan, avertizând că sectorul cerealelor și oleaginoaselor traversează o criză profundă. Agricultorii spun că majorarea costurilor la motorină și fertilizanți, lipsa subvențiilor și scăderea prețurilor la cereale le pun în pericol activitatea, în special pe cea a fermierilor mici și mijlocii. Contactați de PRO TV, reprezentanții guvernului au declarat că nu au deocamdată o reacție, analizează solicitarea fermierilor și vor reveni.

Potrivit Asociației, în ultimele luni prețul motorinei a crescut cu aproximativ 70%, iar costurile fertilizanților s-au majorat cu 35-40%. În același timp, producătorii agricoli spun că au rămas fără subvenții și se confruntă cu datorii acumulate.

O altă problemă invocată este riscul importurilor de cereale din Ucraina. Forța Fermierilor susține că mai mulți traderi ar intenționa să aducă grâu din țara vecină, unde prețurile ar fi ajuns la niveluri mult mai mici, ceea ce ar putea duce la scăderea prețurilor pe piața locală.

Totodată, asociația cere introducerea urgentă a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, precum și un control mai strict al tranzitului acestora prin Republica Moldova. Fermierii avertizează că, în lipsa unor măsuri, ar putea fi afectate și exporturile agricole către România.

Solicitarea vine în contextul în care ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu are încă un ministru desemnat.

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Musteață a demisionat după trei zile de mandat

Radu Musteață a fost numit ministru al Agriculturii la 1 august 2026, după ce guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al parlamentului. Acesta a ocupat funcția doar trei zile, înainte de a-și anunța demisia.

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