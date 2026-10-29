Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova au ieșit din nou la protest. Aceștia au venit cu tehnica agricolă și cer prelungirea licențierii importului de cereale.

Zeci de fermieri au venit cu tehnica agricolă pentru a protesta. Aceștia solicită Parlamentului să prelungească mecanismul de licențiere a importului de cereale.

Agricultorii solicită și modificarea legii, astfel încât Guvernul să poată prelungi mecanismul fără a fi nevoie de intervenția Parlamentului de fiecare dată. În prezent, acest lucru poate fi făcut doar printr-o lege adoptată de Legislativ.

Ce spune Igor Grosu

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție și a spus că dacă vor să protesteze, fermierii pot veni și la guvern, și la parlament.

„Dreptul lor important să nu împiedice bună funcționare instituțiilor circulația oamenilor, ideea cu vămile chiar nu e bună. Dacă vor să protesteze lasă să vină la Parlament, la Guvern”, a menționat Grosu

Reacția Ministerului Agriculturii

Contactați de Pro TV, Ministerul Agriculturii spune că „respectă dreptul constituțional al cetățenilor la întruniri și manifestații pașnice, inclusiv la exprimarea revendicărilor prin acțiuni de protest”.

fermieri/ PRO TV

fermieri/ PRO TV

fermieri/ PRO TV

Miercuri, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a propus prelungirea până la sfârșitul anului a licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui, pentru a proteja fermierii locali în contextul scăderii prețurilor la floarea-soarelui importată.

„Un subiect discutat frecvent în aceste zile, licențierea importurilor în Republica Moldova, pentru moment până la 31 octombrie. Dacă este posibilitatea și necesitatea de a extinde exporturile până în 31 decembrie 2026, regimul acestora, a afirmat ieri Eugeniu Osmochescu în cadrul unui briefing de presă.

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De ce se cere prelungirea licențierii

Regimul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase a fost introdus ca măsură temporară de protejare a producătorilor agricoli autohtoni și urma să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii.