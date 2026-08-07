Asociația „Forța Fermierilor” nu acceptă propunerea de majorare a cotei TVA de la 8% la 12% pentru cereale și oleaginoase. Se arată într-o scrisoare adresată inclusiv ministrei Finanțelor și Ministerului Agriculturii. Asociația susține că majorarea ar putea fi „ultima picătură care ar provoca faliment masiv al fermierilor micro, mici și mijlocii”. Reprezentanții Guvernului au declarat că propunerile privind politica fiscală vor fi discutate în cadrul consultărilor publice, unde sunt așteptate sugestii din partea tuturor celor interesați.

Alexandru SLUSARI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „FORȚA FERMIERILOR”: „Noi toți trebuie să conștientizăm că sectorul cerealier și oleaginos se află într-o criză profundă, care se extinde tot mai mult și mai mult, din păcate. Situația s-a înrăutațit în ultimele 5 luni. Începând cu luna martie, cu 70% a crescut prețul la motorina. Începând cu luna mai, cu 40% au crescut costurile la fertilizanță.”

În același timp, Alexandru Slusari susține că în profida cotațiilor mondiale bursiere la cereale, prețurile la materia primă nu s-au ridicat, dar au scăzut. Tendința se va menține din cauza presiunii pieței din Ucraina.

Alexandru SLUSARI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „FORȚA FERMIERILOR”: „În aceste condiții vitrige pentru fermieri, mai ales vorbim de fermieri micro, mici și mijlocii din domeniul cerealeier și oleaginos, orice creștere a presiunii fiscale poate fi fatală. Și majorarea cotei TVA cu 50% poate fi acea ultima picătură care o să împingă foarte mulți fermieri, micro, mici și mijlocii, fie în insolvență, fie în economie tinebră. Mai ales că ultimii cinci ani au fost cei mai grei pentru ei sub aspectul calamităților naturale.”

De asemenea, producătorii de cereale și oleaginoase văd măsura propusă pentru majorarea cotei TVA de la 8% la 12% drept una discriminatorie, ținând cont că pentru o parte din produsele de proveniență agricolă cota TVA va rămâne neatinsă.

Alexandru SLUSARI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „FORȚA FERMIERILOR”: „Și nu este clar și nu este justificat de ce materia prima, baza pentru securitatea alimentară, fără care nu este posibil de produs pâine, mămăligă, ulei, carne și multe alte produse alimentare importante, se taxează cu 50% mai mult decât alte producții din fitotehnie. Sub toate aspectele nu vedeam niciun motiv și nicio argumentare de ce ar trebui să crească povara fiscală și cota TVA pentru producătoriI de cereale și oleaginoase.”

Slusari afirmă că aplicarea acestei măsuri ar putea face ca Republica Moldova să fie țara cu cea mai mare cotă de TVA din Europa de Sud și Europa de Sud-Est.

Alexandru SLUSARI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „FORȚA FERMIERILOR”: „Sunt țările cum ar fi Franța, Italia, Polonia, Germania, unde cota TVA pentru producție agricolă variază între 4 și 7%. Și trebuie să menționăm că aceste țări, toate aceste țări, mai primesc și subvenții, plăți directe per hectar, de la 200 până la 500 euro per hectare. Adică Moldova o să fie, în toată această situație regională, o să aibă cea mai mare cotă de TVA pentru cereale și oleaginoase și fără niciun bănuț de subvenție sau plăți directe.”

În acest context,„ Asociația Forța Fermierilor” a transmis o scrisoare către guvern, ministerul finanțelor, ministerul agriculturii și comisia parlamentară de profil, iar o întâlnire pentru discuții ar urma să aibă loc marți. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat într-un comentariu că documentul draft de politică fiscală a fost prezentat la 6 august și, potrivit procedurilor, urmează perioada de consultări, timp în care Guvernul așteaptă propuneri din partea tuturor entităților interesate. Propunerea de majorare a cotei TVA de la 8 la 12% face parte din noul concept al politicii fiscale pentru anul 2027, prezentat ieri de premierul Vasile Tofan. Documentul prevede menținerea cotei de 8% pentru bunurile esențiale, cum ar fi: pâine, legume, fructe, produse lactate, medicamente.