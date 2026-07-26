Un boț de lut, câteva mișcări de mâini și o poveste care dăinuie de generații. La Hoginești, raionul Călărași, meșterii populari au transformat satul într-o adevărată vatră a tradițiilor. Olarul Vasile Gonciari și-a adunat prietenii de creație, dar și toți admiratorii la un festival în aer liber, organizat în satul său natal. Ediția aniversară „La vatra olarului” a adunat sute de oameni, meșteri populari și ansambluri folclorice care au făcut o adevărată sărbătoare dedicată celui mai vechi meșteșug popular.

Ochi și urechi au stat cu toții pe Vasile Goncear, care explica neobosit, în atelierul său, cum un boț de lut se tranformă în ulcior.

„Încerc să fac oale, pentru că niciodată n-am mai făcut în viața mea.

„Mi-a plăcut foarte mult să modelez din lut. E tare grozav.”

Valise GONCEARI, OLAR: „E munca mea de toate zilele. Făcând evenimentul, pentru mine e un lucru pe care-l pot face pentru societate, pentru meșteșuguri, pentru viitor, dar și creșterea potențialului satului nostru.”

După o pauză de câțiva ani, Vasile Gonceari și-a invitat colegii de creație la festivalul La Vatra Olarului, care a revenit la Hoginești, cu mult artizanat și voie bună.

Iurie Cucuietu este un ceramist venit tocmai de la Drochia.

Iurie CUCUIETU, CERAMIST: „Am făcut niște burluie cu denumiri: pentru apă rece, vin bun, țuică. Tot ce e aici e natural, ca omul să bea vin sau apă din lut, din pământ.”

Pe când lemnarul Grigore Păstârnac a adus artizanat... cu umor.

Grigore PĂSTÂRNAC, LEMNAR: „Vă prezint un suvenir interesant, care se numește Moș Ion. Moșul scoate căciula, iar aici are un prezent. Confecționăm și măști decorative, după fețele moldovenilor buni la inimă și veseli.”

Vizitatorii n-au ezitat să-și cumpere de toate.

Lucrul manual nu se compară cu nimic, așa că ne aprovizionăm cu lucruri frumoase.

„De un an aștept această expoziție, ca să îmi cumpăr ceva din olărit, o ulcică pentru sarmale, decor, o farfurie, chiar și acești clopoței îmi plac mult”.

La eveniment a fost și ministrul Culturii, care se declară un admirator al creației lui Vasile Gonceari.

Dan SURUCEANU, MINISTRUL CULTURII: „I-am arătat lui Vasile o poză de acum 10 ani, când eu cu fiica Cătălina am venit aici la Hoginești, după ce dintr-o întâmplare am aflat de festival. Am rămas absolut surprinși de de ceea ce se întâmplă aici, de calitatea lucrurilor și calitatea evenimentului.”

Festivalul La Vatra Olarului Vasile Gonciari se află la cea de-a 10-a ediție.