Zeci de șoferi din Bălți au fost verificați în această dimineață în cadrul unor filtre organizate de poliție. Oamenii legii au controlat actele, starea tehnică a automobilelor și respectarea regulilor de circulație. Cei care au încălcat legea s-au ales cu amenzi, puncte de penalizare, iar în unele cazuri chiar cu retragerea plăcuțelor de înmatriculare.

Unul dintre șoferi a fost sancționat după ce polițiștii au descoperit nereguli la sistemul de iluminare al microbuzului pe care îl conducea.

„Farurile sunt slabe la acest microbuz. Cum să vă spun că sunt rele... becurile sunt de așa natură...nu au putut fi instalate becuri LED pentru că nu se poate. A trebuit să montez proiectoare de ceață, chinezești, dar, pentru că utilizarea lor este interzisă, a trebuit să le scot.”

Un alt șofer a rămas fără plăcuțele de înmatriculare. Polițiștii au constatat că mașina era reutilată neautorizat.

„– Nu se ajunge un loc la transport.

– Este în plus sau nu se ajunge?

– Nu se ajunge și pentru asta am fost amendat. Valoarea amenzii este 500 de lei, iar dacă este achitată în termen de 72 de ore, suma se reduce la 250.”

Unii participanți la trafic spun că astfel de verificări sunt necesare, mai ales în condițiile în care pe drumurile publice au loc numeroase accidente.

„Bineînțeles că sunt necesare pentru că pe drumurile noastre se întâmplă tot feluri de lucruri, sunt depistați șoferi care nu respectă regulile și așa mai departe. Sunt oameni care conduc civilizat, dar, desigur, sunt și unii care conduc necivilizat mașinile.”

„N-am obiecții la dumnealor. De câte ori m-au întâlnit – au fost amabili. De fapt, și eu m-am străduit să nu încalc regulile de circulație. Pentru mine este ok, este o normalitate ca să aibă grijă de circulație în Republica Moldova deoarece, din păcate, sunt multe cazuri unde trebuie să se implice.”

Deși numărul accidentelor pe drumurile din Bălți a scăzut ușor în acest an față de anul trecut, polițiștii spun că astfel de acțiuni sunt necesare pentru creșterea siguranței în trafic.

Igor SCUTARU, OFIȚER PRINCIPAL AL DIRECȚIEI PATRULARE NORD A INSP: „Scopul acestei măsuri este prevenirea accidentelor rutiere, disciplinarea participanților la trafic și sporirea nivelului de siguranță pe drumurile publice. Recomandăm conducătorilor auto de a respecta regulile de circulație, regimul legal de viteză, de a utiliza centura de siguranță, de a nu folosi telefonul mobil în timpul conducerii și de a manifesta prudență și respect față de ceilalți participanți la trafic.”

În prima jumătate a acestui an, din cauza încălcării Regulamentului circulației rutiere, pe drumurile din Bălți au fost comise zeci de accidente, soldate cu 23 de persoane traumatizate.