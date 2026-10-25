S-au format ambuteiaje la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Tudora, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că traficul este intens din cauza numărului mare de călători și de autovehicule. Pentru a evita timpii mari de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru fluidizarea traficului, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și au implementat procedura REVERS.

Totodată, pentru reducerea timpilor de așteptare, este important ca fluxul de călători și mijloace de transport să fie distribuit și către alte posturi vamale de frontieră. Astfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversarea frontierei prin vama Costești, Leova, Cahul sau Palanca.