Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru anul 2027, de la 3,2% la 2,3%. În același timp, instituția estimează că inflația va crește până la 9%, iar deficitul de cont curent va depăși 22% din Produsul Intern Brut.

Potrivit raportului World Economic Outlook, publicat pe 13 octombrie, economia Republicii Moldova ar urma să înregistreze o creștere mai lentă decât se estima anterior. Noile prognoze indică și presiuni persistente asupra prețurilor și dezechilibre externe importante.

Inflația ar putea urca la 9% în 2027

FMI estimează că inflația medie anuală va ajunge la 7,4% în 2026, în scădere față de nivelul de 7,8% înregistrat în 2025. Pentru anul viitor, însă, instituția anticipează o accelerare a inflației până la 9%.

Deficitul de cont curent, în creștere

Un alt indicator urmărit de FMI este deficitul de cont curent, care reflectă, între altele, diferența dintre încasările și plățile unei țări în relațiile economice cu exteriorul. Acesta ar urma să crească de la 19,7% din PIB în 2025 la 22% în 2026 și la 22,8% în 2027.

FMI estimează schimbări pe piața muncii

În ceea ce privește șomajul, instituția prognozează o rată de 6,8% pentru 2026 și o scădere la 3,6% în 2027. Datele statistice citate în raport arată că rata șomajului în Republica Moldova a coborât la 7,3% în trimestrul al doilea din 2026, de la 10,4% în primele trei luni ale anului.

Creștere economică mai lentă în regiune

FMI estimează că economiile din regiunea Europei emergente și în curs de dezvoltare, din care face parte și Republica Moldova, vor înregistra o creștere de 1,7% în 2026, față de 2% în 2025.

În luna mai, Republica Moldova și misiunea FMI au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program fără finanțare, susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor. Acesta urmărește să sprijine politicile economice și reformele autorităților.