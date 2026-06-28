Un bărbat din Strășeni a folosit arma de foc în timpul unui conflict cu mai multe persoane într-o locuință din sectorul Botanica al capitalei. Victima a fost rănită și transportată la spital.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 22:00.

Bărbatul se afla în locuința din sectorul Botanica al capitalei cu mai multe persoane, iar la un moment dat între ei a izbucnit un conflict. Acesta ar fi folosit o armă de foc pe care o deținea ilegal.

În timpul altercației, acesta a rănit un alt bărbat. Victima a fost transportată la spital.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Făptașul a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția continuă să investigheze cazul.