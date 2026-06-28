O fetiță a fost la un pas de înec, după ce părul i-a fost prins într-un sistem de ventilare, la o piscnă de la Ialoveni. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței și Protecția Consumatorilor s-a autosesizat pe aces caz. Am solicitat informații de la poliție, dar și de la spital să aflăm detalii despre acest incident, însă deocamdată nu ne-au răspuns.

Potrivit Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Pieței și Protecția Consumatorilor, mâine va fi semnată ordonanța de inițiere a unui control la zona de agrement unde a avut loc incidentul.

De asemenea, inspectorii vor efectua o verificare complexă privind siguranța toboganelor, și a sistemelor utilizate.

Totodată, responsabilii spun că vor reveni ulterior cu detalii.

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