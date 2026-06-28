Doi dintre principalii stâlpi de rezistență în vreme de război ai Rusiei lui Putin riscă să se prăbușească: petrolul, care asigura un flux constant de bani, și aurul, o alternativă la comerțul internațional bazat pe dolari, devenit între timp o armă folosită de Occident contra Moscovei. Dronele ucrainene distrug acum infrastructura fizică ce susține comerțul cu petrol al Rusiei, în timp ce situația de pe piața financiară a dus la o scădere abruptă a prețului aurului.

Prețul țițeiului Brent este acum puțin peste 70 de dolari pe baril, după ce la mijlocul lunii mai era peste 100 de dolari. În cazul țițeiului Ural, prețul a scăzut încă și mai mult, ajungând la pragul de 60 de dolari pe baril, potrivit datelor Trading Economics.

Aurul a atins un maxim istoric în luna ianuarie (peste 5.600 de dolari/uncie); acum, prețul aurului a coborât sub 4.100 de dolari, fiind cea mai mică valoare din ultimele șapte luni. Cu toate acestea, prețul aurului rămâne cu peste 20% mai mare decât era cu un an în urmă.

Niciunul dintre acești piloni pe care se bazează economia rusă nu s-a prăbușit de tot, dar ambii se clatină serios, ceea ce amenință să adâncească criza prin care trece Rusia.

Atacurile de la mare distanță ale Ucrainei împotriva Rusiei se concentrează acum tot mai mult asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil, stațiilor de pompare și liniilor de cale ferată ce susțin rețeaua prin care țițeiul este transformat în energie utilizabilă.

Uzina Kapotnia alimenta o treime din necesarul de combustibil al regiunii Moscova. Bombardamentele din 16 și 18 iunie au oprit procesarea țițeiului și au avariat principala unitate de distilare primară. Daunele provocate ar putea ține rafinăria închisă pentru tot restul anului, potrivit Reuters.

Nici măcar cea mai bine protejată zonă din Rusia nu mai este ferită de atacurile ucrainene.

Capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 17 ani

Rusia poate continua să vândă țiței în străinătate, însă combustibilul rafinat este resursa care susține operațiunile armatei în Ucraina, activitățile de zi cu zi în orașele rusești și alte părți ale economiei, precum agricultura.

Ucraina a lovit cel puțin 16 rafinării rusești doar în luna mai, ceea ce a redus capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului la cel mai mic nivel din ultimii 17 ani, potrivit Newsweek.

Criza a devenit atât de gravă încât Rusia, care se număra printre cei mai mari exportatori de combustibil din lume, a interzis unele exporturi de combustibil și a impus restricții privind vânzarea benzinei în marile orașe.

Putin a spus recent că dronele ucrainene vin în valuri uriașe și că sunt menite să „destabilizeze” societatea, în timp ce viceprim-ministrul Alexander Novak a transmis că oficialii ruși se gândesc să interzică și exportul de motorină pentru a proteja piața internă.

Bugetul federal al Rusiei a înregistrat un deficit de 4,6 trilioane de ruble în primul trimestru al anului 2026 – mai mare decât deficitul prognozat pentru întreg anul – iar veniturile din vânzarea petrolului și a gazelor naturale au scăzut cu 45%.

Acordul dintre Iran și SUA ar trebui să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reînceapă comerțul cu petrol și gaze din regiunea Golfului Persic, ceea ce va scădea și mai mult prețul acestor resurse.

China pare să fie marele beneficiar al crizei prin care trece Rusia

Valoarea în dolari a aurului deținut de banca centrală a Rusiei a depășit pragul de 400 de miliarde de dolari la finalul lunii ianuarie, însă a scăzut între timp la 326 de miliarde de dolari – o scădere cu aproximativ 19% în doar patru luni.

China, partenerul strategic al rușilor, care a fost principalul colac de salvare al economiei ruse în timpul războiului din Ucraina, pare să fie marele beneficiar al crizei prin care trece Rusia.

Cu toate acestea, Rusia nu a rămas încă fără banii necesari finanțării războiului, iar campania de atacuri cu drone a Ucrainei nu are forța necesară pentru a împinge Rusia înspre o înfrângere, potrivit analistului David Axe din partea Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA).

„Cred că dacă lucrurile vor degenera, Rusia ar putea probabil să supraviețuiască cu jumătate din exporturile sale de petrol și gaze”, a spus și Serghei Vakulenko, cercetător al institutului Carnegie Russia Eurasia Center.

„Amploarea pagubelor economice pe care Rusia ar trebui să le sufere [ca să piardă războiul] este, probabil, mai mare decât ceea ce poate Ucraina să îi provoace în acest moment”, a mai spus Vakulenko.

Cei doi piloni pe care se sprijină economia rusă rămân încă în picioare, dar par din ce în ce mai șubrezi și s-ar putea prăbuși dacă războiul lui Putin va continua în același ritm dezastruos ca și până acum.