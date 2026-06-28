Un militar rus îl amenință direct pe Vladimir Putin cu o revoltă a armatei, dacă nu este primit la Kremlin. Bărbatul, care susține că a luptat în Ucraina, cere o întâlnire transmisă în direct la televiziune și afirmă că va dezvălui „întregul adevăr” despre abuzurile din armata rusă. Mesajul său, devenit viral în doar câteva ore, nu a primit încă o reacție din partea Moscovei.

Într-o înregistrare video care a adunat milioane de vizualizări în doar o zi, Aleksandr Lunin îi cere liderului de la Kremlin să îl primească la o întâlnire transmisă în direct la televiziune. El afirmă că vrea să dezvăluie ceea ce numește adevărul despre situația din armata rusă și lansează un avertisment dur.

„Eu am transmis un mesaj pentru Vladimir Putin să îmi acorde o audiență transmisă în direct la televiziune, unde voi spune întregul adevăr despre ceea ce se întâmplă în prezent în țara noastră. Dacă nu ajung la Kremlin în viitorul apropiat și nu apar în direct alături de dumneavoastră, armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului.

Lunin susține că vorbește în numele mai multor militari și oficiali din Ministerul rus al Apărării, însă nu prezintă dovezi. În mesajul său, acesta acuză comandanții armatei de abuzuri grave împotriva propriilor soldați.

„La ora actuală, mii de militari ruşi zac în închisori, pedepsiţi de către comandanţii lor, şi sunt torturaţi şi supuşi la violenţe pentru că au refuzat să se supună unor ordine stupide şi sinucigaşe sau pentru că au refuzat să-şi predea resursele financiare.”

Militarul nu a prezentat probe care să confirme aceste acuzații. Totuși, unele dintre afirmațiile sale amintesc de investigații publicate anterior de presa rusă independentă privind tratamentul aplicat unor soldați. Kremlinul a reacționat rezervat. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că administrația prezidențială cunoaște existența înregistrării, dar că aceasta nu a fost încă analizată. Mesajul apare într-un moment sensibil, la aproape trei ani de la revolta declanșată de fostul lider al grupării Wagner, Evgheni Prigojin, cea mai serioasă provocare la adresa lui Vladimir Putin din ultimii ani.