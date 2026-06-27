Familia primarului capitalei Ion Ceban este în centrul unei noi controverse. O investigație a publicației Reporter de Iași susține că soția edilului ar avea domiciliul declarat la adresa unui centru medical din Iași, iar familia beneficiază de alocații acordate de statul român pentru cei trei copii. Dezvăluirile apar în contextul în care Ion Ceban are interdicție de a intra în România și în spațiul Schengen. Primarul respinge acuzațiile și susține că este vorba despre un atac politic.

Potrivit investigației publicate de Reporter de Iași, Tatiana Ceban ar figura cu domiciliul la adresa Centrului Medical „Sfântul Nicolae” din Iași. Jurnaliștii români au mers la fața locului pentru a verifica informația. Inițial, angajații clinicii au declarat că nu o cunosc pe soția primarului și că în clădire nu locuiește nimeni. Ulterior însă, administratoarea centrului medical a confirmat că Tatiana Ceban ar fi locuit la acea adresă.

„-În acest moment nu locuiește aici.

-A locuit?

-A locuit demult.

-Acum trei ani?

-Acum doi ani.”

În declarația de avere depusă de Ion Ceban este indicat că familia a primit, în anul 2025, 12.858 de lei românești cu titlu de alocație pentru cei trei copii. Subiectul apare la aproape un an după ce, în iulie 2025, autoritățile române i-au interzis lui Ion Ceban accesul în România și în întreg spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Într-o reacție, edilul a declarat că soția sa deține cetățenia română încă din perioada școlii, deoarece bunicii acesteia sunt originari din Iași. Totodată, Ceban a subliniat că el are doar cetățenia Republicii Moldova. Primarul califică investigația drept un atac politic la adresa familiei sale și susține că atât acest subiect, cât și interdicția de intrare în România au motivații politice.