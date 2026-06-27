Avioane militare rusești și chineze au survolat sâmbătă Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud (KADIZ), fără însă a încălca spațiul aerian al țării, a declarat armata sud-coreeană.

Aproximativ 10 avioane militare au fost monitorizate de Coreea de Sud pe măsură ce acestea se apropiau de zona aeriană și a mobilizat avioane de vânătoare care au efectuat manevre tactice în cazul producerii vreunui incident, a precizat armata.

Într-o scurtă declarație, armata nu a precizat dacă a avut loc vreun incident în urma incursiunii în zona respectivă, pe care multe țări au stabilit-o ca parte a sistemului lor de apărare aeriană, scrie hotnews.ro

Zona de identificare a apărării aeriene nu este „spațiul aerian” al unei țări, ci o zonă stabilită pentru a identifica din timp traseele aeronavelor, în scopul de a preveni încălcarea spațiului aerian.

Potrivit praticilor internaționale, avioanele notifică în prealabil țara relevantă cu privire la planul de zbor și oferă informații de localizare la intrarea în zona de identificare a apărării aeriene a unei alte țări.

Cu toate acestea, atât China, cât și Rusia au intrat în mod repetat în KADIZ fără a notifica în prealabil Coreea de Sud în ultimii ani, invocând motive precum antrenamentele aeriene comune, potrivit site-ului Chosun.