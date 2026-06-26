Durere și lacrimi în satul Hăsnășenii Noi din raionul Drochia. Polițistul Mihail Chiriac, decedat alături de colegul său mai tânăr în tragicul accident de la Sîngerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Familia și rudele îndoliate ale tânărului, prieteni, o mulțime de localnici care îl cunoșteau de mic, precum și colegii în uniformă au fost prezenți să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu.

Zeci de persoane s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu subofițerului căzut la datorie. Ceremonia s-a desfășurat în sunetele funebre ale unei fanfare.

„E o durere nemaipomenită, nu a fost niciodată în sat așa ceva.”

„A crescut în ochii noștri, este un băiat destul de cuminte.”

Nicolae Dragan, celălalt polițist decedat în tragicul accident de marți, a fost înmormântat ieri, în satul Fundurii Vechi din Glodeni. Cei doi au fost striviți de o mașină în timpul unei misiuni.

Agenții se aflau pe marginea drumului și verificau un șofer pe care îl opriseră în trafic în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, în momentul în care au fost izbiți în plin de o mașină și striviți între automobil și autospeciala de poliție. Primierul Alexandru Munteanu a anunțat că statul va acorda câte un milion de lei familiilor victimelor. Bani alocați din fondul de rezervă a Guvernului.