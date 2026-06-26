În urma materialului difuzat la PRO TV despre lupta pentru o șansă la educație, Ștefan Tofan, un tânăr de 23 de ani care nu poate vedea a reușit să obțină un răspuns afirmativ, iar de la întâi septembrie va fi elev cu acte în regula la Liceul Seral nr. 1 din capitală. În această amiază, tânărul a fost invitat la Minsterul Educației, unde alături de autorități și conducerea instituției de învățâmant a avut discuții despre modul în care se va desfășura procesul său de studii.

Ștefan TOFAN, ANGAJAT ÎN DOMENIUL MARKETING, ÎNTREPRINDEREA ”LUMINATEHNICA”: „Simt că s-a deschis o ușă pe care demult încercam să o deschid. Începe o nouă etapă în care se deschid noi orizonturi, sper să ajung în locul mult dorit și mult muncit.”

La ora 13 fix Ștefan Tofan era la Ministerul Educației, unde avea stabilită o întrevedere cu Ministrul Educației Dan Perciun, dar și rprezentanți ai mai multor instituții de învățămînt

conducerea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Directorul Școlii Serale nr 1 din capitală și autortitățile din cadrul Direcției Învățământ General, responsabili de managementul instituțiilor din țară și incluziune.

În cadrul discuției Ștefan a primit oportunitatea să-și continue studiile de liceu.

Ștefan TOFAN, ANGAJAT ÎN DOMENIUL MARKETING, ÎNTREPRINDEREA ”LUMINATEHNICA”: „Am rămas extrem de surprins de receptivitatea ministrului și a celor prezenți. Am obținut ceea ce mi-am dorit.”

Oxana PERJU, COLEGA LUI ȘTEFAN: „Suntem recunoscători pentru tot ce a avut loc azi și șansele care i s-au oferit.”

V-am prezentat recent povestea lui Ștefan. Din cauza tratamentelor și intervențiilor chirurgicale, a depășit vârsta pentru liceu și s-a confruntat cu mai multe refuzuri atunci când a încercat să-și continue studiile. În urma discuțiilor de astăzi, Ștefan se va putea înscrie la Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr. 1. Studiile și modul în care va fi evaluat vor fi adaptate nevoilor sale și vor fi stabilite printr-un document suplimentar.

Nina COJOCARI, DIRECTOR, LICEUL TEORETIC CU ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL NR. 1: „Eu i-am spus că noi suntem dispuși, îl primim, doar că nu este stipulat în lege că evaluarea poate fi făcută la calculator cu litere tipărite. De aceea e bine să se adreseze la Ministerul Educație și să ni se ofere o scrisoare, ca el să nu aibă impedimente la Bacalaureat.”

Ștefan va susține evaluarile în varianta digitală, iar în procesul de studii va răspunde oral și va folosi laptoptul în locul suportului de hârtie. Deocamdată spune că nu va avea nevoie și de un asistent la ore.

Ștefan TOFAN, ANGAJAT ÎN DOMENIUL MARKETING, ÎNTREPRINDEREA ”LUMINATEHNICA”: „La lecții voi fi cu calculatori personal, însă examenele vor fi susținute pe calculatorul oferit de instituție.

Ce ține de deplasare va fi nevoie să studiez întregul traseu și instituția pentru a mă descurca de unul singur, dar la început voi apela la cineva să mă ajute.”

Totodată se va realiza și o evaluare complexă a condiției tânărului pentru individualizarea procesului educațional și a identifica dispozitivele asistive de care ar mai avea nevoie, oferite de Centrul Repubican de Asistență Psihopedagocică.

Inga GROSU, ȘEF SERVICIUL POLITICI ÎN EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI, MINISTERUL EDUCAȚIEI: „Noi încurajăm cadrele didactice când identifică un caz sau nu cunosc cum să abordeze un caz să apeleze la structurile abilitate pentru suport metodologic. Și în cazul respectiv la fel, era important să identificăm necesitățile și printr-un simplu dialog, comunicare e posibil să rezolvăm orice caz. E nevoie de implicare și atitudine, în orice caz.”

Ministrul Educației a mai adăugat că emiterea unui document adițional nu ar fi fost necesar dacă instituțiile de învățământ ar fi fost mai implicate și ar fi folosit mai mult posibilitățile pe care le au pentru a lua astfel de decizii.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Ceea ce câteodată reprezintă o barieră în sistemul educațional este necesitatea excesivă a directorilor de a-și valida deciziile cu superiorii ierarhici.”

Pentru că Ștefan a făcut gimnaziul și a studiat la o școală profesională, începând cu 1 septebrie acesta va studia în clasa 12 , iar apoi a 13-a. Va fi evaluat, iar în primele luni va recapitula temele din curriculum și materia studiată până acum.