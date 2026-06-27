Ucraina a lovit cu rachete Flamingo o uzină militară din orașul Volgograd, aflat la aproximativ o mie de kilometri de granița sa. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, în urma atacului un angajat a murit, altul este dat dispărut, iar 11 persoane au fost rănite. La fabrica vizată sunt produse sisteme de artilerie și componente pentru lansatoare de rachete utilizate de armata rusă.

Aceste imagini surprind momentul exploziei puternice produse la uzina militară Titan-Barikadi din Volgograd, în urma loviturii cu o rachetă ucraineană. Bubuiturile au răsunat una după alta odată ce proiectilele își atingeau țintele.

„Ora 4 noaptea.”

În alte filmări, realizate de locuitorii din oraș, se văd coloane uriașe de fum care se ridică deasupra zonei industriale.

Uzina militară Titan-Barikadi, unul dintre cele mai importante complexe ale industriei de apărare din Rusia, se află la aproximativ o mie de kilometri de granița cu Ucraina. Aici sunt fabricate sisteme de artilerie și componente pentru lansatoare de rachete folosite de armata rusă. Potrivit unor surse ucrainene și analiști militari, întreprinderea este implicată și în producerea unor elemente pentru sistemul balistic Oreșnik.

Atacul a fost revendicat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a publicat pe rețelele sociale imaginile cu lansarea rachetelor Flamingo și a anunțat că acestea au lovit cu succes uzina din Volgograd.

Liderul de la Kiev a scris că fiecare obiectiv al industriei de apărare ruse care contribuie la războiul împotriva Ucrainei reprezintă o țintă legitimă pentru loviturile cu rază lungă de acțiune. El a precizat că în urma atacului a izbucnit un incendiu pe teritoriul fabricii. De cealaltă parte, autoritățile ruse au confirmat atacul cu drone și rachete asupra regiunii Volgograd, însă nu au oferit detalii despre eventualele pagube produse la uzina militară și nici nu au comentat afirmațiile Kievului privind lovirea instalațiilor de producție.

În aceeași noapte însă, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei. La Zaporojie au fost lovite zone rezidențiale, iar șase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite.

În regiunea Sumî, un bărbat a murit în urma bombardamentelor.

În contextul celor peste patru ani de război, timp în care numeroase atacuri rusești au lovit și zone rezidențiale și infrastructură civilă din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a aprobat recent o operațiune de 40 de zile menită să intensifice loviturile asupra obiectivelor militare și ale industriei de apărare din Rusia. Liderul de la Kiev susține că scopul este reducerea capacității Moscovei de a continua războiul și exercitarea de presiuni pentru obținerea unei păci juste.