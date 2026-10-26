După ce timp de șapte ani a acumulat peste un milion de tone de deșeuri, fosta gunoiște de la Ciocana a fost închisă și recultivată. Pe o suprafață de aproximativ opt hectare au fost instalate sisteme pentru colectarea lichidelor toxice și captarea biogazului, pentru a reduce riscul de poluare a solului și a apelor. Lucrările au costat aproape patru milioane de euro și fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a gestionării deșeurilor în Chișinău.

Fostul depozit de deșeuri din sectorul Ciocana al Capitalei, unde timp de șapte ani, au fost depozitate peste un milion de tone de gunoi din municipiul Chișinău, a fost securizat, curățat și recultivat.

Iulian GAGAN, MANAGERUL PROIECTULUI „DEȘEURI SOLIDE CHIȘINĂU”: „Au început lucrările de modificare geometrică a acestui munte de deșeuri, după care a fost stabilizat, a fost acoperit cu două membrane speciale și apoi au fost așternute două straturi de pământ, iar acum, după cum vedeți, va crește iarbă.”

Pentru a reduce poluarea, au fost forate 26 de sonde care captează biogazul produs de deșeurile aflate în descompunere. Gazul este transportat la o instalație specială, unde este ars controlat. Totodată, au fost instalate sisteme de colectare a lichidelor toxice și de gestionare a apelor pluviale.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În spatele meu vedem sistemul de captare și de ardere controlată a biogazului. Acest sistem este esențial pentru a reduce impactul asupra solului, a aerului, dar și a apei.”

Totodată, managerul proiectului atenționează că pe acest teren nu va fi construit nimic.

Iulian GAGAN, MANAGERUL PROIECTULUI „DEȘEURI SOLIDE CHIȘINĂU”: „Nu în zadar am insistat ca acest depozit să fie securizat cu un gard, cu porți, cu lacăte, precum și această instalație. Nu văd compatibil nici măcar cu acele idei de terenuri de golf, totuși se extrage gaz.”

Primarul Ion Ceban a prezentat recultivarea fostei gunoiști de la Ciocana drept o premieră pentru Republica Moldova. PAS l-a acuzat că își asumă meritele pentru închiderea depozitului, fără să menționeze inițial contribuția financiară a Guvernului și a partenerilor europeni. Ulterior, la evenimentul de prezentare a lucrărilor finalizate, edilul a recunoscut implicarea fondurilor europene.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Lucrările au început în februarie 2025, costul total al acestor lucrări aici în zonă sunt de peste 80 de milioane de lei. Partenerii, după cum spuneam sunt PrPI și fondurile europene.”

Recultivarea fostului depozit de deșeuri din Ciocana a costat peste 80 de milioane de lei, circa 3,9 milioane de euro. Lucrările fac parte dintr-un proiect de modernizare a gestionării deșeurilor în Chișinău, cu investiții totale de peste 25 de milioane de euro, asigurate de BERD, BEI, Uniunea Europeană și Primăria Capitalei.

Proiectul include și o stație de transfer și sortare a deșeurilor din Chișinău și suburbii, unde materialele reciclabile vor fi separate pentru reutilizare.