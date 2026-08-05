Fragmentele unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul. În urma examinării preliminare, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”. Toate obiectele identificate au fost ridicate pentru expertize suplimentare.

Potrivit poliției, echipele specializate au analizat resturile recuperate, inclusiv caracteristicile constructive, materialele utilizate la fabricare și marcajele identificate pe componente.

În urma verificărilor preliminare, experții au stabilit că fragmentele provin de la o dronă de tip „Gheran-2”.

Investigațiile continuă

Organele de drept au ridicat toate fragmentele și obiectele considerate relevante pentru documentarea cazului. Acestea urmează să fie supuse unor expertize tehnice.

Specialiștii Secției tehnico-explozive a poliției continuă cercetările pentru a determina împrejurările în care aparatul de zbor a ajuns în zonă.

Fragmente de dronă/ Poliția

Fragmente de dronă/ Poliția