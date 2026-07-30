Fumul dens și negru provocat de incendiul izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Uzinelor din Chișinău este vizibil din mai multe sectoare ale capitalei. La adresa PRO TV au fost trimise imagini video în care se vede amploarea incendiului și coloana densă de fum care se ridică deasupra orașului.

Între timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu noi informații despre intervenție. Potrivit instituției, la această oră au fost formate patru sectoare de luptă pentru stingerea incendiului.

Au intervenit 82 de angajați ai IGSU, cu 11 autospeciale și opt unități de tehnică auxiliară. Pompierii continuă lucrările de lichidare a incendiului.

Potrivit IGSU, până în prezent nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.

Un depozit cu materiale de construcție arde

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit cu materiale de construcție din Chișinău. La locul incendiului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

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